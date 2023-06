In scena al Politeama “Sogno di una Notte di Mezza Estate”

Con “Sogno di una Notte di Mezza Estate”, che andrà in scena al Politeama Italia domenica 11 giugno alle ore 19:00 sotto la regia di Gianluigi Belsito e la direzione musicale di Vanna Sasso, torna l’appuntamento di fine anno con attori e allievi del laboratorio di teatro e canto organizzato, a partire da ottobre, da Teatro del Viaggio e Nuova Accademia Orfeo, nel salone del Circolo Unione di Bisceglie.

Lo spettacolo è ispirato all’omonima opera di William Shakespeare e vede ben 35 interpreti sulla scena: il risultato è una commedia nera, ambientata tra la città di Atene, dove le regole regnano sovrane, ed un bosco magico in cui, tra recitazione e canzoni, le convenzioni vengono capovolte. Re e regine, goffi artigiani, giovani innamorati, elfi, fate e folletti dispettosi, insieme ad un coro sempre presente, ci accompagnano in un’opera dalle atmosfere sospese, in cui tre storie parallele intrecciate tra loro sono accompagnate da brani, cantati dal vivo, di Mengoni, Cremonini, Celentano, Elisa, Matia Bazar, Diodato. “Ci piace mettere insieme sulla scena attori con più esperienza e giovani allievi alla loro prima volta sul palcoscenico” spiega il regista Belsito “perché Vanna ed io riteniamo che l’interscambio sia artistico che umano, dovuto anche a età differenti, sia assolutamente prezioso per arricchire la propria esperienza di vita, dando maggiore linfa vitale ai personaggi”.

Nel cast: Alessia Caggianelli (Fata), Angela Musci (Coro), Angelica Uva (Puck), Anna Marino Squeo (Coro), Antonella Angione (Coro), Antonia Sasso (Coro), Antonio Quercia (Cotogna), Carmela Ricchiuti (Nasona), Chiara Valente (Coro), Cindy Gjergji (Ermia), Cinzia Cocola (Coro), Cristina Musazzi (Coro), Dalila Arcieri (Fata), Daniela Belsito (Coro), Emanuele Rosa (Flauto), Felice La Notte (Conforto), Giovanna Capurso (Coro), Girolamo Spagnoletti (Oberon), Giulia Ciccolella (Filostrato), Giuseppe Dell’Olio (Lanca), Giusy Laluce (Coro), Grazia Di Molfetta (Coro), Isa Papagni (Titania), Laura Amoruso (Ippolita), Lucia Favuzzi (Elena), Luigi Bombini (Teseo), Marco Jacopo Montaruli (Demetrio), Mariella Pasquale (Petronilla), Marta Ranieri (Coro), Michelangelo Camero (Lisandro), Nicolò Caggianelli (Rocchetto), Pasqua Di Reda (Coro), Pia Ferrante (Egea), Rebecca De Sario (Fata), Sonia Storelli (Urania), Wilma De Feudis (Corifea).

Biglietti a partire da € 10. Prevendita presso il botteghino del teatro, anche on-line: politeamaitalia.com