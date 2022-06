In estate spazio alla rievocazione storica “I Tre Santi della Sagina”

Dopo due anni di ristrettezze dovute all’emergenza sanitaria, l’Associazione Culturale Trani Tradizioni può consegnare ai fedeli il suo nuovo progetto di rievocazione nelle piazze: dal 29 al 31 luglio prossimi, infatti, con la compartecipazione e il patrocinio della Città di Bisceglie e quello della Regione Puglia, si svolgerà la prima rievocazione storica denominata “I Tre Santi della Sagina”.

Durante questi tre giorni, si rievocherà il ritrovamento dei Sacri Resti, Patroni della Città di Bisceglie, nel 1167, tratto dalle cronache del Vescovo Amando. L’obiettivo della Associazione è quello di avvicinare tutti i fedeli, che siano biscegliesi o turisti al culto devozionale per i Santi, facendo conoscere la storia dei tre Santi, riproponendo vicende o situazioni dell’epoca.

Importante anche la location scelta per questo evento: il luogo del ritrovamento fu proprio a Sagina: lì, infatti, arrivarono i fedeli da ogni parte e, per evitare che le sacre ossa fossero derubate (cosa molto comune in quel periodo), pensarono di collocare i sacri corpi in un luogo sicuro. Bisceglie divenne così la città con tre Santi Patroni, tre martiri che hanno già compiuto miracoli nel tempo, proteggendo il paese da epidemie, guerre, assedi, compiendo anche numerose guarigioni.

L’Associazione sta parallelamente lavorando a un altro progetto: la Settimana Medioevale è infatti prevista a Trani dal 5 al 7 agosto, ma non sono ancora giunte le dovute autorizzazioni da parte del Ministero e del Comune.