Il violoncellista Redi Hasa apre la prima edizione Mediterraneo, festival d’autunno

Domani, 24 novembre, Redi Hasa apre la prima edizione di Mediterraneo, festival d’autunno organizzato per sistemaGaribaldi dall’associazione Linea d’onda con la direzione artistica di Carlo Bruni, progetto riconosciuto dal Ministero della Cultura, sostenuto da Regione Puglia e Comune di Bisceglie e realizzato in collaborazione con Vecchie Segherie Mastrototaro, che propone 27 appuntamenti

Il violoncellista albanese, in concerto domani ore 20 alla Chiesa di San Silvestro presenta il disco The Stolen Cello, che riassume tutta la biografia del musicista volato via dal paese delle aquile. Da allora sono passati molti anni, eppure, quando Redi si trova a tu per tu con il suo violoncello, rifioriscono le storie che lo strumento continua a custodire come gioielli di famiglia: ricordi struggenti, ferite che non rimarginano, visioni e immagini di un regno emotivo che la musica mantiene vivo. Il concerto di Redi Hasa è il primo appuntamento della rotta Le voci di dentro che approfondisce il rapporto fra arte e spiritualità con quattro appuntamenti in altrettante chiese cittadine e dopo il violoncellista propone il 26 novembre nella chiesa di Santa Margherita i Fiori del deserto della compagnia Kuziba Teatro. Il 1 dicembre nella chiesa di Santa Caterina il concerto Sacred Mount dei Calixtinus, un percorso di musiche e parole animato dalla sonorità di strumenti classici come il violoncello, la chitarra e il pianoforte al quale fanno da contrappunto emozionale strumenti medievali come la viella, il duduk, l’oud e le percussioni orientali. Il 7 dicembre presso la chiesa di San Pietro, in scena Odissea Mediterraneadei Bandadriatica.

Il programma completo è disponibile sul sito web sistemagaribaldi.it. Per informazioni e botteghino 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com

Mediterraneo è un progetto concepito e diretto da Carlo Bruni per nome e per conto dell’associazione di bonifica culturale Linea d’Onda nel quadro delle attività di sistemaGaribaldi, è un progetto riconosciuto e sostenuto da Ministero della CulturaDirezione Generale Spettacolo Progetti speciali 2021_art.44 del DM 27 luglio 2017 modificato dall’articolo 4 del DM 31 dicembre 2020, Regione Puglia Assessorato all’industria turistica e culturale Fondo Speciale Cultura ex art. 15 della L.R. n.40/2016 e s.m.i./ANNO 2021 e Comune di Bisceglie.