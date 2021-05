Il Tempo dei Piccoli, al via i numerosi appuntamenti del Prologo / DETTAGLI

Un ricco programma preannuncia la ripresa delle attività in presenza del SistemaGaribaldi, che darà il via domani, mercoledì 19 maggio, al prologo de Il Tempo dei Piccoli, rassegna dedicata all’infanzia che si svolgerà – per l’ottava edizione – dal 18 al 21 giugno. L’associazione che gestisce il teatro cittadino occuperà le ultime settimane di maggio e le prime di giugno (fino al 17) con una serie di eventi dedicati ai più piccoli che faranno da apripista per la rassegna vera e propria.

Il primo appuntamento, mercoledì 19, è l’ormai tradizionale Senza Zaino Day, dedicato dal II Circolo didattico a La terra siamo noi; sempre a tema ambiente sarà il secondo incontro, giovedì 20, una pulizia delle spiagge – organizzata dai ragazzi di Muvt – del litorale di levante. Ancora, le giornate di 22 e 23 maggio saranno dedicate alla pulizia e alla cura del giardino dell’Istituto Tecnico “Dell’Olio”; organizzatori saranno Muvt, Legambiente e Classe Pensante. Il 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, l’associazione Parcoammare terrà una visita guidata della litoranea di levante che culminerà con l’esplorazione della spiaggia di Ripalta; la curiosità degli spettatori verrà appagata con notizie di carattere naturalistico e botanico e tramite letture di storie ad alta voce.

Altro pilastro del Prologo del Tempo dei Piccoli è il teatro: molteplici sono infatti i laboratori e gli spettacoli organizzati da SistemaGaribaldi. Il 20 maggio partirà il primo dei tre Cantieri, laboratori di preparazione allo spettacolo teatrale finale: Valentina Vecchio sarà alla guida del Cantiere degli Animali, cui seguiranno il Cantiere della Tenda, tenuto il 4 giugno da Sibilla Potenza, e il Cantiere dell’Arca, a cura degli Archimisti, il 12 giugno. Il 29 maggio lo staff di Radio Città Bambina, reduce dalla menzione speciale agli Eolo Awards (clicca qui), si sposterà a Monopoli con il teatrino dei Fattapposta come “corrispondente” di Maggio all’Infanzia, festival nazionale del teatro dedicato ai ragazzi. Rappresentazioni teatrali sono in programma il 3 e 4 giugno a Salnitro, con i burattini di Cavalieri Erranti impegnati in Cose che cadono dal cielo, e il 5 e 6 giugno, con lo spettacolo a domicilio T-Frame Kids, interpretato dalla compagnia Schegge di Cotone. Nella stessa settimana, dal 2 al 6, il teatro scolastico di Salnitro accoglierà gli attori di Kuziba Teatro, che daranno vita a Nel castello di Barbablù, versione onirica della classica fiaba di Perrault.

Nel corso del Prologo verranno inoltre fornite maggiori informazioni sulla manifestazione vera e propria: la conferenza stampa ufficiale de Il Tempo dei Piccoli si terrà il 5 giugno sul waterfront, mentre l’affissione dei manifesti si trasformerà in un laboratorio che coinvolgerà i partecipanti il 14 giugno. Per consultare il programma completo del Prologo e per avere maggiori informazioni sulle iniziative è possibile accedere al sito web del Tempo dei Piccoli (clicca qui).