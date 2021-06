Il Teatro Mediterraneo ospita “Festival della musica”

Torna la seconda edizione del “Festival della musica”, l’evento culturale volto a promuovere la musica e i giovani musicisti.

Tra i settori più colpiti dalla pandemia, numerosi infatti sono stati i luoghi e contesti musicali che purtroppo hanno dovuto fermarsi, per questo che l’associazione Bisceglie Illuminata ha deciso di lanciare questa iniziativa che si terrà domenica 18 luglio al teatro Mediterraneo di Bisceglie (anfiteatro). “Questo è un momento fondamentale per rilanciare la nostra città”, scrivono gli organizzatori, “evidenziando tutte le potenzialità nell’ambito culturale e in particolare musicale si possono sensibilizzare istituzioni e cittadinanza. La nostra città”, concludono, “è un vivaio di tanti giovani musicisti che hanno bisogno di occasioni come queste per mettere alla prova il loro talento”. Regolamento e modulo di iscrizioni verranno presto resi noti dagli organizzatori dell’evento.

Oggi alle ore 19:30 al “Castello Svevo Angioino” di Bisceglie,si terrà la conferenza stampa di presentazione, dove sarà illustrata la modalità d’iscrizione e tutte le novità che caratterizzeranno la nuova edizione.