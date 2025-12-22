Il Teatro Garibaldi torna a ospitare la stagione teatrale: tra gli ospiti Balasso, Ovadia e Molinari

Il Comune di Bisceglie, in collaborazione con Puglia Culture, presenta la Stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Comunale Garibaldi, che torna così finalmente a ospitare una stagione teatrale dopo gli anni di chiusura.

«Dopo i tanti eventi delle ultime settimane, è finalmente il momento della Stagione Teatrale nel rinnovato Teatro Garibaldi. Ci abbiamo lavorato tanto, insieme a Puglia Culture e siamo davvero emozionati. Il primo appuntamento è andato sold out in pochissime ore e questo è un bel segnale della voglia della gente di tornare al Teatro Garibaldi e della vitalità culturale della nostra Città», sottolineano il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e l’Assessore alla Cultura Loredana Bianco.

«Il ritorno della stagione teatrale nel Teatro Comunale Garibaldi di Bisceglie, luogo storico, profondamente identitario per la città e per l’intera Puglia, è frutto di una visione chiara e di un grande lavoro dell’Amministrazione comunale, che ha dimostrato attenzione, sensibilità e determinazione nel credere nella cultura come motore di crescita civile e sociale. Come Puglia Culture siamo orgogliosi di accompagnare questo percorso, contribuendo a una programmazione di qualità, capace di parlare a pubblici diversi e di riaffermare il teatro come presidio vivo, aperto e contemporaneo. Il Garibaldi che riapre non è solo un edificio restituito alla città, ma un simbolo di vitalità, fiducia e futuro» commenta Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture.

La stagione si apre con l’appuntamento inaugurale gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti del 23 dicembre (posti prenotabili sold out a poche ore dall’annuncio della scorsa settimana) con ilWanted Chorus diretto dal Maestro Vincenzo Schettini, il prof. de La Fisica che ci piace, in The Sounds of Christmas. Fondato a Monopoli nel 1997, il coro porta sul palco uno spettacolo capace di unire la spiritualità del gospel all’energia del pop, del rock e del soul, in una serata pensata come un’esperienza collettiva, emozionante e partecipata, impreziosita dalla presenza di musicisti dal vivo. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. L’ingresso del pubblico prenotato avverrà presentando la mail di prenotazione dalle ore 20.15 alle 20.45. Dopo le 20.45 la prenotazione non sarà più valida e l’organizzazione si riserva la facoltà di riassegnare il posto a sedere agli spettatori non prenotati e presenti sul luogo dell’evento in ordine di arrivo.

Il nuovo anno si apre ufficialmente il 2 gennaio, fuori abbonamento, con HaHaHa degli Okidok, duo belga di clown tra i più apprezzati della scena internazionale. In uno spazio popolato da oggetti e invenzioni visive, Xavier Bouvier e Benoît Devos danno vita a uno spettacolo di comicità fisica, poetica e surreale, capace di conquistare adulti e bambini con una raffica di gag e situazioni imprevedibili.

Il giorno dopo, sabato 3 gennaio è in programma il Concerto di Inizio Anno a ingresso gratuito su prenotazione dalle ore 16 del 22 dicembre (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bisceglie-concerto-di-inizio-anno-al-teatro-garibaldi-1978824069059?aff=oddtdtcreator), affidato all’Orchestra Sinfonica Federiciana. Un appuntamento che l’amministrazione comunale intende rendere stabile nel tempo, affidando a una realtà musicale in forte crescita un programma ispirato alla tradizione europea e viennese, in un contesto simbolico come il Teatro Garibaldi.

Sempre a ingresso gratuito su prenotazione dalle ore 16 del 22 dicembre (https://www.eventbrite.it/e/1978824337863?aff=oddtdtcreator), il 6 gennaio va in scena ProgettÒrchestra Xmas, concerto diretto dal Maestro Vito Andrea Morra. Un viaggio musicale che attraversa la tradizione natalizia, la musica italiana e internazionale, con arrangiamenti originali pensati per valorizzare l’organico orchestrale e offrire al pubblico un’esperienza sonora intensa e coinvolgente.

Il 16 gennaio il cartellone entra nel vivo della prosa con Sempre fiori mai un fioraio!, omaggio a Paolo Poli interpretato da Pino Strabioli, con la fisarmonica di Marcello Fiorini. Lo spettacolo nasce dal lungo sodalizio artistico e umano tra Strabioli e Poli e restituisce, tra parole, immagini e musica, il ritratto di un genio libero, ironico e profondamente anticonformista del teatro italiano del Novecento.

Il 21 gennaio, con replica il 22 gennaio in matinée per le scuole, arriva Tanto vale divertirsi con Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci. Un’esilarante riscrittura dell’Amletoshakespeariano che diventa una farsa surreale e irresistibile, omaggio alla grande tradizione comica del Novecento, tra vaudeville, avanspettacolo e teatro dell’assurdo. Il 22 febbraio in fuori abbonamento (ore 18.00) è la volta di Sei un mito! Scorpi chi sei attraverso i miti greci di Enrico Galiano, una lezione-spettacolo che intreccia divulgazione, ironia e teatro. Attraverso il racconto dei miti greci, Galiano accompagna il pubblico in una riflessione contemporanea sul talento, vocazione e identità, trasformando il palcoscenico in uno spazio di dialogo e scoperta.

Il 28 febbraio va in scena Jucatúre di Pau Miró con Antonio Milo e Adriano Falivene. Premio UBU 2013 per il miglior testo straniero, lo spettacolo racconta con poesia e ironia quattro uomini ai margini, legati da un’amicizia fragile e ostinata, restituendo uno spaccato umano tenero e malinconico.

Grande attesa l’14 marzo per La grande magia di Eduardo De Filippo, con Natalino Balasso e Michele Di Mauro, per la regia di Gabriele Russo. Un classico del teatro italiano riletto in chiave contemporanea, che indaga il confine sottile tra verità e illusione, controllo e fragilità, restituendo tutta l’attualità del pensiero eduardiano.

Il 21 marzo arriva Moby Dick, con Moni Ovadia, adattamento del capolavoro di Herman Melville. Uno spettacolo potente e visionario che trasforma la grande ossessione del capitano Achab in una tragedia teatrale dal respiro epico, capace di parlare all’uomo contemporaneo.

Il 10 aprile il teatro canzone è protagonista con Sempre – Tante facce, una voce, omaggio a Gabriella Ferri interpretato da Veronica Sinigaglia con la regia e drammaturgia di Arianna Gambaccini. Uno spettacolo che unisce narrazione e musica dal vivo per restituire il ritratto di un’artista capace di dare voce a identità, radici e cambiamenti sociali.

Anche la danza occupa uno spazio centrale nella stagione del Comune di Bisceglie. La proposta dedicata si distingue in tre appuntamenti diversi. Si inizia il 27 marzo, quando ResExtensa | Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza presenta il Dittico delle Radici – Mors / Wolf Spider, direzione generale e artistica Elisa Barucchieri. Un progetto coreografico che esplora il tarantismo come archetipo universale di trasformazione, intrecciando corpo, rito, musica e memoria in un’unica esperienza immersiva.

Il 19 aprile va in scena una doppia proposta di danza contemporanea. La mia vita per un bignè della Fondazione Egri per la Danza, coreografia di Riccardo Fusiello, esplora il tema del desiderio sulle musiche di Ravel e Preisner; a seguire Puzzledi ResExtensa | Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza, una creazione essenziale e fisica che indaga il corpo come spazio di relazione, con in scena i due danzatori e creatori Fabiano Mangialardi, Moreno Guadalupi.

Il 29 aprile, infine, in fuori abbonamento, il Teatro Garibaldi celebra la Giornata Internazionale della Danza con un evento speciale dedicato al movimento come linguaggio universale e strumento di relazione con il presente a cura della Compagnia Sonenalè.

L’intera stagione si chiude il 7 maggio 2026 con Kairos, concerto di Simona Molinari accompagnata dall’Orchestra ICO Magna Grecia, con Egidio Marchitelli (chitarra) e Claudio Filippini (pianoforte). Un viaggio musicale tra pop, jazz e canzone d’autore che attraversa i “tempi della vita”, affidato a una delle voci più raffinate del panorama italiano.

Tutti gli spettacoli, ad esclusione di quelli dove è segnalato un orario diverso, inizieranno alle ore 21. Apertura porte teatro alle 20.30.

Gli abbonamenti saranno in vendita al botteghino del Teatro Garibaldi il 27, 29 e 30 dicembre 2025, e 2, 5, 7, 9, 12, 14 e 16 gennaio 2026 dalle ore 17 alle 20. Inoltre saranno in vendita anche on line sul sito www.vivaticket.com a partire dalle ore 18.30 del giorno 30 dicembre 2025.

I biglietti degli spettacoli fuori abbonamento (HAHAHA , SEI UN MITO! e GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DANZA) saranno in vendita al botteghino del Teatro Garibaldi nei giorni 22, 27, 29 e 30 dicembre 2025, e 2, 5, 7, 9, 12, 14 e 16 gennaio 2026 dalle ore 17 alle 20, Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.com a partire dalle ore 18.30 del giorno 23 dicembre 2025.

I biglietti dei singoli spettacoli in abbonamento saranno in vendita al botteghino del Teatro Garibaldi nei giorni 9, 12, 14 e 16 gennaio 2026 dalle ore 17 alle 20. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.com a partire dalle ore 18.30 del giorno 12 gennaio 2025.

Dal 17 Gennaio il Botteghino del Teatro Garibaldi sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle ore 17 alle 20 e le sere di spettacolo dalle ore 18.30 fino alle 21.

