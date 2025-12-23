Il Teatro Garibaldi riapre alla città con il concerto natalizio “The Sound of Christmas”

Il Teatro Comunale “Garibaldi” torna a essere il cuore pulsante della vita culturale di Bisceglie, riaprendo le sue porte alla comunità e ospitando nuovamente la stagione teatrale cittadina. Un ritorno atteso e simbolico, celebrato con un evento inaugurale gratuito nel segno del Natale, della musica e della condivisione.

Oggi, 23 dicembre alle ore 21 il teatro ospiterà l’appuntamento inaugurale della nuova stagione teatrale organizzata dal Comune di Bisceglie in collaborazione con Puglia Culture. Protagonista della serata sarà “The Sound of Christmas”, il concerto natalizio del Wanted Chorus diretto dal Maestro Vincenzo Schettini, volto noto al grande pubblico come “il prof de La Fisica che ci piace”.

Fondato a Monopoli nel 1997, il Wanted Chorus porterà in scena uno spettacolo capace di fondere la spiritualità del gospel con le sonorità del pop, del rock e del soul, regalando al pubblico un’esperienza collettiva intensa ed emozionante, arricchita dalla presenza di musicisti dal vivo.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria. L’accesso per il pubblico prenotato sarà consentito dalle ore 20.15 alle 20.45 presentando la mail di conferma; oltre tale orario le prenotazioni non saranno più valide e i posti potranno essere riassegnati agli spettatori presenti in ordine di arrivo.