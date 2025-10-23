Il Teatro Garibaldi ospita “Stoc ddò – Io sto qua”: la forza di una madre simbolo di legalità

Il Teatro Garibaldi di Bisceglie riapre le porte al pubblico domenica 26 ottobre per lo spettacolo “Stoc ddò – Io sto qua”, scritto e interpretato da Sara Bevilacqua. L’appuntamento è fissato alle 20:30, con ingresso gratuito a partire dalle 19:30 e prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al link https://forms.gle/w9FcWGodjFjanXgp9.

L’evento rientra tra le iniziative dedicate alla promozione della legalità organizzate in occasione del 40° anniversario dell’omicidio di Sergio Cosmai, il direttore del carcere di Cosenza, originario di Bisceglie, vittima innocente della ‘ndrangheta.

Attraverso la voce intensa di Lella, madre di Michele Fazio – il ragazzo di 16 anni ucciso per errore nel 2001 durante un regolamento di conti tra clan rivali a Bari Vecchia – lo spettacolo racconta il dolore e la rinascita di una donna che trasforma la tragedia in impegno civile. Una testimonianza di coraggio, giustizia e speranza, che celebra la forza di chi sceglie di non cedere alla paura ma di diventare simbolo di rinascita e memoria.

Sul palco prende vita la quotidianità di Lella, segnata da una ferita profonda ma sorretta da due pilastri incrollabili: la fede e la famiglia. Una donna semplice, ma dal carisma e dalla determinazione straordinari, che rappresenta una vera eroina civile del nostro tempo.

L’iniziativa, promossa da Avviso Pubblico, rete nazionale di enti locali impegnati nella diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, fa parte di un percorso di sensibilizzazione e memoria promosso dal Comune di Bisceglie per ricordare Sergio Cosmai e riaffermare i valori della giustizia sociale e della partecipazione civica.