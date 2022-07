Il Teatro dei Burattini di Alessio Sasso torna in piazza Vittorio Emanuele / DATE

Il Teatro Nazionale dei Burattini di Alessio Sasso torna in Piazza Vittorio Emanuele ad animare le serate di piccini e non solo: rimarrà in città da oggi, lunedì 18 luglio, a mercoledì 10 agosto.

Ogni sera uno spettacolo diverso. Le avventure di Pulcinella e dei suoi compagni verranno riproposte in tre fasce orarie: alle 19:30, alle 20:30 e alle 21:30.

Il teatro dei burattini si avvale del patrocinio della Città di Bisceglie. Per ogni dettaglio si può visitare la pagina Facebook.