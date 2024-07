Il teatro dei burattini di Alessio Sasso torna a Bisceglie in Piazza Vittorio Emanuele

Il teatro dei burattini di Alessio Sasso torna a Bisceglie, in Piazza Vittorio Emanuele, dal 16 luglio al 7 agosto, con spettacoli alle ore 19.30, 20.30 e 21.30.

“Il teatro nazionale dei burattini è un teatro adatto a tutti. Mettiamo in scena spettacoli appartenenti alla commedia dell’arte napoletana avendo come personaggio principale Pulcinella commedie prese spunto da autori famosi come Totò, E.Scarpetta, Goldoni, E. De Filippo, Viviani e altri”, spiega Alessio Sasso.

“Abbiamo un repertorio di circa 90 commedie ed infatti tutte le sere metteremo in scena uno spettacolo diverso, il nostro obiettivo è quello di vedere la nostra platea gremita non solo di bambini ma anche di adulti, che in quella mezz’ora di spettacolo cerchiamo il più possibile di allontanare dalla tecnologia e farli immergere in un mondo fatto di cultura, tradizione e puro divertimento”.