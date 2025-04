“Il Suono dell’Anima”, quattro artisti protagonisti in concerto a Bisceglie 

Weekend all’insegna della musica presso Palazzo Vives-Frisari per un doppio appuntamento targato ArteVives aps in collaborazione con Fondazione Puglia.

Domenica 6 aprile alle ore 19:00, apertura porte ore 18:30, gli storici spazi siti in via Tupputi ospiteranno il concerto dal titolo “Il Suono dell’Anima”. Protagonista dell’evento biscegliese sarà il quartetto formato da Loredana Lubrano alla voce, Valerio Silvestro al piano, Marco Galiero al basso e Tancredi Silvestro alla batteria. Le musiche di Edith Piaf, Mina e Carmen Mcrae. L’affiatamento che caratterizza i quattro artisti campani renderà speciale una serata dove sonorità ricercate e profonde non potranno che emozionare il pubblico presente per un concerto davvero unico.

È possibile acquistare i biglietti:

Ritirandoli di persona presso “La Nascente” (via O. Tupputi 24 – Bisceglie BT) DOPO AVERLI PRENOTATI TRAMITE TELEFONO O WHATSAPP al 3495452270

– BONUS DOCENTE

– BIGLIETTERIA ONLINE VIVATICKET AL LINK: https://corrieredellosport.vivaticket.it/…/il…/259033

Per info e prenotazioni:

Whatsapp: 3495452270, 3423504503

Mail: artevives.info@gmail.com

BIGLIETTI – Singolo evento:

13 euro INTERO

6 euro RIDOTTO (under 15)

Il concerto sarà preceduto dal workshop “Sentire, suonare, essere: Oltre la tecnica” organizzato da Artevives aps, in collaborazione con la Valerio Silvestro Academy, aperto a strumentisti e cantanti. La master tratterà sia gli aspetti teorici che quelli didattici legati alla pratica con un focus sullo sviluppo delle capacità immaginative, alle procedure di allenamento e verifica dei propri progressi. La gestione delle emozioni, l’immaginazione sonora, la conduzione corporea del ritmo, l’Inter play, il dialogo sonoro. Tutto quello che favorisce o interferisce con la performance nella musica moderna.

Docenti saranno: Valerio Silvestro (piano), Loredana Lubrano (vocal coach), Marco Galiero (basso e chitarra) e Tancredi Silvestro (batteria).

Il workshop prenderà il via sabato 5 aprile alle ore 9:30, pausa pranzo dalle 13:30 alle 15:30, fine attività ore 20:00, domenica 6 le lezioni riprenderanno alle ore 9:30 per terminare alle ore 13:30.

Sarà possibile inscriversi sino ad un numero massimo di 40 allievi, il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscrizioni. Il costo dell’iscrizione è di 100 euro. I corsisti avranno diritto all’ingresso gratuito al concerto “Il Suono dell’Anima”.

CONOSCIAMO MEGLIO I PROTAGONISTI

Valerio Silvestro: comincia lo studio del piano a 4 anni e nell’83 inizia a studiare jazz. Dal 85 all’87 frequenta il “Berklee College of Music”. Ritornato in Italia entra a far parte della “Orchestra giovanile italiana di jazz” fondata e diretta da Bruno Tommaso. Entra a far parte del “Larry Nocella Quartet” con cui suona al Capolinea con Chet Baker. Nel ’91 registra il suo primo album con Jerry Bergonzi “Napoli Connection” per la Red Records. Comincia parallelamente un’intensa attività didattica e fonda il M.A.D. Music Aptitude Development. Nel 2010 consegue presso la fondazione Siena Jazz l’INJAM (European Improvvisation Jazz Master) e presenta il suo ultimo progetto discografico al congresso Mondiale di Vocologia Artistica a Ravenna.

Loredana Lubrano: dopo gli studi tra Napoli e l’Inghilterra, torna in Italia dove a Milano lavora come fotomodella e stilista e dove decide di realizzare la sua grande passione, cantare. Inizia qui a studiare, ma presto torna a Napoli dove grazie all’insistenza del fratello conosce il Maestro Valerio Silvestro, con il quale da questo momento in poi nasce un sodalizio sia nella musica che nella vita. Studia con lui pianoforte armonia e tecnica dell’improvvisazione e contemporaneamente con il celebre Maestro Sabatino Raia, baritono pupillo della Callas e di Savarese. Debutta alla prima edizione al “Positano Jazz Festival”. Fonda con il suo socio e compagno e maestro Valerio Silvestro la JASBO SCHOOL che in breve tempo diventa un riferimento nella didattica jazzistica campana per l’improvvisazione e per la tecnica vocale.

Marco Galiero: inizia nel 1990 lo studio del pianoforte e della chitarra. Dal 1996 al 2000 studia basso elettrico con un insegnante privato, gettando le basi per la sua futura carriera musicale. Tra il 2002 e il 2004 approfondisce lo studio del basso elettrico con il Maestro Gianfranco Gullotto. Dal 2004 al 2008 studia armonia e tecnica di improvvisazione con il Maestro Valerio Silvestro presso la “Mad School” di Napoli. Nel 2009 studia chitarra jazz per tre anni al conservatorio “G. Puccini” di La Spezia. Dal 2000 ha partecipato attivamente a numerosi festival musicali, sia in Italia che all’estero. Ha fatto parte di vari tour, tra cui il Conad tour con l’orchestra di Peppe Vessicchio, e ha partecipato a festival prestigiosi.

Tancredi Silvestro: il suo approccio alla musica arriva quando è già grande. Allievo del noto batterista Beppe Basile, si forma con il passare degli anni alla Valerio Silvestro Academy diventando nel tempo il quarto componente del quartetto assieme Valerio Silvestro, Loredana Lubrano e Marco Galiero.