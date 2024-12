Il rock al femminile nel libro scritto dal biscegliese Mario Lamanuzzi

Si chiama “The Warning – Una straordinaria favola rock” il titolo del libro scritto dal giornalista biscegliese Mario Lamanuzzi.

Il rock al femminile è messo sotto la lente d’ingrandimento attraverso i The Warning, trio formato dalle sorelle messicane Villareal. A questa band che sta riscuotendo successo è legata una storia di dedizione e di grande forza di volontà che alimenta un viaggio verso il successo planetario cominciato sin da quando erano bambine.

“La loro musica si sta diffondendo senza bombardamenti mediatici – scrive Lamanuzzi – ma con il passaparola di fans folgorati” narrando la storia delle sorelle Daniela, Paulina e Alejandra Villarreal. “La loro fama è esplosa con un video su Youtube nel 2014 che ha collezionato fino ad oggi 26 milioni di visualizzazioni, dove suonano la cover di Enter Sandman dei Metallica. Subito dopo scrivono e suonano proprie canzoni fino a pubblicare un primo album dal titolo XXI Century Blood quando le tre sorelle avevano un’età compresa tra gli 11 e i 15 anni”.

Il successo delle Villarreal si riversa dalla rete al palco, dove sono chiamate ad aprire i concerti di Muse, Guns ‘n Roses, Halestorm, Three Days Grace e tanti altri. Dopo un secondo album da indipendenti intitolato Queen of the Murder Scene, nel 2020 firmano un contratto per una major, la Lava Records ramo rock della multinazionale Repubblic. Fino al 2024 pubblicano altri due dischi (Error e Keep Me Fed) le cui canzoni vengono suonate dal vivo in due tour che toccano America Latina, Nord America, Europa e Giappone. Nel corso degli queste ragazze si sono guadagnate rispetto e attenzione della scena musicale internazionale (con apparizioni e nominations agli MTV VMA e EMA e ai Grammy 2024), e sono seguite da un numero crescente di fans sparsi per il pianeta organizzati in “armies”, ovvero eserciti di ammiratori che sposano la loro causa per farle conoscere al mondo.

Nel suo libro Mario Lamanuzzi racconta le tappe più significative e gli episodi più curiosi della breve ma intensa biografia delle Warning. Una storia esemplare e di ispirazione anche per le donne e per le nuove generazioni.

Il libro è disponibile in tutti i formati e nei principali store online come Amazon e Ibs.