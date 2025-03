“Il reato di pensare”, Paolo Crepet a Bisceglie con il suo nuovo spettacolo

Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e saggista, nonché notissimo opinionista televisivo, sarà ospite di Opera Don Uva a Bisceglie il prossimo 6 agosto, alle ore 21.30, con lo spettacolo “Il reato di pensare”.

Da che mondo è mondo despoti, potenti, dittatori, ma anche semplici cittadini -basterebbe pensare alle relazioni sentimentali e familiari- hanno temuto il pensiero libero. La storia insegna che i conflitti sono nati per sradicare, impedire, punire chiunque abbia cercato di esprimere le proprie opinioni. Il linguaggio – ogni forma espressiva – è lo strumento più facile da controllare; non il pensiero che rimane spesso celato, alimentando sospetti, paranoie, dubbi su fedeltà e obbedienza, disponibilità alla sudditanza, propensione al tradimento. Per questo l’immaginazione è sempre più ricca delle parole, quindi insidiosa e potenzialmente pericolosa.

Lo spettacolo di Crepet nasce invece da sensazione diversa: stiamo lambendo un imprevisto quasi paradossale, un limite che silenziosamente sta facendo regredire la civiltà invece di garantirne un progresso. Una muraglia invisibile per secoli ha sfidato l’umanità più coraggiosa, ora sembra illuderla.

Biglietti disponibili su: https://www.ticketone.it/event/paolo-crepet-il-reato-di-pensare-basilica-san-giuseppe-opera-don-uva-20032466/