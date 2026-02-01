Il programma di febbraio 2026 alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Anche questo febbraio alle Vecchie Segherie Mastrototaro si annuncia come un mese ricco di incontri culturali, momenti di convivialità e spettacoli teatrali pensati per un pubblico curioso e attento alla sperimentazione artistica.

Si inizia venerdì 6 febbraio, alle ore 19, con Maria Grazia Calandrone, che presenterà il suo libro “Dimmi che sei stata felice” (Einaudi). L’autrice dialogherà con Vincenza Di Schiena, mentre Nunzia Antonino accompagnerà l’incontro con letture selezionate, offrendo così al pubblico un’occasione di riflessione sulla memoria e sulle emozioni, tra parola scritta e voce narrante.

Martedì 10 febbraio, sempre alle 19, torna il Gruppo di lettura Trucioli con Ilenia Caito, che guiderà la discussione su “Nella Carne” di David Szalay (Adelphi). Un appuntamento pensato per gli appassionati di letteratura contemporanea, in cui confrontarsi sui temi più profondi e quotidiani che il romanzo propone, tra analisi dei personaggi e interpretazioni condivise.

Sabato 14 febbraio, in occasione di San Valentino, le Vecchie Segherie ospitano un pomeriggio speciale a partire dalle 17.30: San Valentino con Tè, un incontro tra arte, parole e degustazioni a cura di Annalisa La Forgia, in arte Artelisia. Tra suggestioni artistiche e momenti conviviali, sarà l’occasione perfetta per celebrare la giornata dedicata all’amore in un’atmosfera raffinata e accogliente.

Il Carnevale sarà festeggiato martedì 17 febbraio, alle ore 18, con una festa in maschera aperta a tutti, grandi e piccoli. Tra musica, giochi e animazione, sarà possibile vivere la tradizione del Carnevale in un contesto originale, creativo e coinvolgente, lasciandosi trasportare dall’allegria e dalla fantasia.

Il mese si chiuderà in bellezza venerdì 20 febbraio con un nuovo appuntamento della rassegna teatrale “Singolari”, a cura di Giambattista Rossi, che vedrà sul palco Mariella Parlato. Le porte si apriranno alle 20 e lo spettacolo inizierà alle 20.30, offrendo al pubblico una serata intensa, fatta di emozioni autentiche e di teatro intimo, capace di toccare corde profonde. Per informazioni e prenotazioni: 3477732676, 3203857385, 0808091021.

Le Vecchie Segherie Mastrototaro confermano così il loro ruolo di spazio poliedrico, dove cultura, arte e socialità si incontrano, creando un calendario di eventi in grado di soddisfare gusti e interessi differenti, in un ambiente unico e accogliente.