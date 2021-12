Il progetto Natale d’Arte con Acquerello Natalizio fa tappa a Bisceglie

Tornano i laboratori artistici del Polo Museale Diocesano di Trani con Fondazione Seca per la cultura . In occasione delle festività, i bambini potranno partecipare a una serie di iniziative che li vedranno protagonisti. Dopo la prima tappa a Trani del 16 dicembre, il progetto Natale d’Arte con Acquerello Natalizio fa tappa a Bisceglie oggi, venerdì 17 dicembre.

E’ stata ideata e realizzata dagli esperti del Polo Museale una serie di vari soggetti su cartoncini augurali per il Natale, che rappresentano le simbologie classiche natalizie. Saranno questi cartoncini augurali che i bambini dovranno acquerellare, seguendo i preziosi consigli del direttore del Polo Museale, Graziano Urbano, che guiderà i piccoli partecipanti in un percorso esclusivo all’insegna della creatività. Tra storie da narrare, tecniche da scoprire e tanti colori da utilizzare, i piccoli artisti daranno libero sfogo alla propria creatività. Il laboratorio è ideato per bambini dai 7 ai 12 anni.

L’appuntamento a Bisceglie è al Museo “Don Uva”, in piazza Sant’Agostino, alle ore 18.30.