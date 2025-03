Il progetto “Crochet therapy” approda a Bisceglie alle Vecchie Segherie / VIDEO

L’iniziativa Crochet therapy, portata avanti dal cassolese Andrea Padovan, dimostrazione di ciò che può nascere dallincontro tra una libreria e un brand di moda etica, è approdata mercoledì 26 marzo alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. Gomitoli per creare legami. Questa l’idea nata per generare nuove forme di incontro tra generazioni differenti.

Il tour di presentazione del progetto, partito dal comune di Cassola, in provincia di Vicenza, ha già in programma numerose tappe come Milano, Torino, Biella, Roma e Verona. Bisceglie ha risposto in maniera partecipata e copiosa segno della validità delle scelte delle Vecchie Segherie Mastrototaro e della bontà del progetto “Crochet therapy”.

Gli ideatori del progetto riconoscono alla Puglia una tradizione dell’uncinetto secolare e affascinante che, in questi giorni, stanno conoscendo e approfondendo.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri