Il professor Pasquale presenta la sua nuova ricerca su testo poetico e teatrale in didattica dell’italiano

Il professor Antonio Pasquale presenta la sua nuova ricerca in un volume dal titolo “Il testo poetico e teatrale nella didattica dell’italiano L2“, appena pubblicato per la casa editrice Etabeta.

«La ricerca – spiega l’autore – necessita di essere sempre più completa in ambiti di relativamente recente configurazione come la didattica L2. Se dovessi condensare in pochi punti focali il risultato della mia ricerca, li identificherei nella volontà di iniziare a studiare le applicazioni della Linguistica alle dinamiche dell’italiano come Lingua seconda».

Il volume affronta la prassi didattica per rilevarne i risultati, secondo cui il testo poetico e teatrale come dispositivi, siano valide alternative agli approcci tradizionali. «Non è da sottovalutare – aggiunge il professor Antonio Pasquale – la possibilità di tradurre il testo teatrale in una rappresentazione scenica, che suffraghi il bisogno apprenditivo dello studente non italofono, ampliando l’ambito comunicativo a più forme, interagenti tra loro».

Antonio Pasquale è docente di discipline umanistiche ed esperto in Didattica delle Lingue classiche, coltiva da anni l’interesse per ambiti di ricerca attinenti alla metodologia d’insegnamento delle lingue antiche, della Lingua italiana L2, studiando il funzionamento della lingua in prospettiva di apprendenti con disturbi specifici dell’apprendimento e alloglotti. Nel 2023 ha pubblicato Didattica delle lingue classiche in riferimento all’area DSA (Etabeta). L’autore, inoltre, dal 2023 è coordinatore del gruppo di lettura “La Leggerezza” della CompagniAurea aps.