Il professor Moschetta presenta a Bisceglie il libro: “Ci vuole fegato”

Si terrà oggi, mercoledì 14 ottobre alle ore 19 alle Vecchie Segherie Mastrototaro, la presentazione del libro “Ci vuole fegato” del prof. Antonio Moschetta, edito da Mondadori.

Organo tra i più complessi, il fegato non finisce mai di sorprenderci. È il più importante “laboratorio” del nostro organismo, perché porta in sé le tracce delle nostre abitudini e può preannunciare la vulnerabilità del nostro corpo rispetto a patologie future. “Grazie allo studio della bile”, scrive l’autore, “ad esempio, abbiamo oggi una nuova visione dell’apparato gastroenterico, animato da un fitto scambio di segnali che ci consente di valutare fegato e intestino non più come entità a sé stanti, ma come un unico organo”.

“Oggi,” aggiunge il prof. Moschetta, “per fortuna, grazie al progresso tecnologico, abbiamo a disposizione strumenti che ci offrono la speranza di sconfiggere tali patologie con prevenzione, procedure all’avanguardia e personalizzazione delle cure. Eppure, non dobbiamo dimenticare che basta modificare il nostro stile di vita spesso errato, prediligere una sana alimentazione e praticare attività fisica per permettere al nostro fegato di svolgere la sua funzione primaria: prendersi cura di noi”.

In ottemperanza alle normative Covid, l’ingresso libero fino ad esaurimento posti è subordinato a prenotazione obbligatoria allo 080 8091021 – info@vecchiesegherie.it

Articolo di: Sergio Cosmai