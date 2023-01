Il premio Vincenzo Crocitti a Mario Dell’Olio, scrittore americano di origini biscegliesi / FOTO

Da San Francisco a Roma per ricevere il Premio Vincenzo Crocitti, che premia i talenti italiani ed internazionali. Lo scrittore americano Mario Dell’Olio, sangue biscegliese per entrambi i genitori, è stato premiato per Letters from Italy, best seller in U.S.A.

“È un libro che racconta la storia dei miei genitori che si sono scambiati delle lettere più di 70 anni fa”, dice Dell’Olio. “Mio padre stava a New York, mia madre a Bisceglie e non si erano mai incontrati. Attraverso le lettere si sono innamorati, hanno fatto una famiglia ed io sono il figlio più piccolo. Adesso vivo in California, sono uno scrittore e direttore di coro”. Parole e musica, sono l’essenza di Mario Dell’Olio, scrittore, musicista e compositore americano, nato 61 anni fa a Bridgeport (Connecticut), quartogenito di Orazio e Nicoletta Di Bitetto, che oltre 70 anni fa emigrarono da Bisceglie negli U.S.A. in cerca di una vita dignitosa.

“Ho lavorato quattro anni per scrivere questo libro. Ho speso tanto tempo con mia madre… tanto tempo nel suo cuore”, racconta Mario. “Capisco l’amore dei miei genitori e, in più, l’amore per l’Italia, la storia, la cultura e, specialmente la famiglia italiana. Per me la famiglia italiana è una delle cose più importanti”. Mario Dell’Olio mancava dall’Italia da oltre quattro anni (luglio 2018) e, di ritorno da un viaggio in Turchia, prima del rientro a New York sostò brevemente a Bisceglie: un abbraccio ai familiari biscegliesi e una breve passeggiata nei vicoli del centro storico, luogo del cuore che lo lega alle radici dei suoi genitori.

“Tornare in Italia per ricevere un premio internazionale è stata un’emozione indescrivibile quanto inattesa. Non posso spiegare l’emozione che sento. È una cosa così grande per me, perché riguarda la storia della mia famiglia, di un immenso amore…l’amore dei mei genitori. Venire a Roma, abbracciare i miei cugini è stata una cosa più grande del mio cuore. Studiavo qui 40 anni fa (ha studiato alla Gregoriana nel 1982 nda) e Roma, l’Italia e Bisceglie sono nel mio cuore”.

Proprio nella Cattedrale di Bisceglie, Mario Dell’Olio si esibì in concerto il 24 giugno 1999 dirigendo il coro californiano Mission Dolores Basilica nel corso di un tour in Europa. In attesa dell’edizione in lingua italiana di Letters from Italy (Lettere dall’Italia), cui mancano pochi dettagli, Mario Dell’Olio svela in anteprima la scrittura a cui sta già lavorando. “Ho scritto finora cinque libri-rivela-e il prossimo racconterà una storia ambientata nell’Italia durante il Risorgimento, in particolare sulle persone del Sud che volevano una vita migliore”.