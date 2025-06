Il Premio Nazionale Don Uva torna a Bisceglie per la quinta edizione

Fervono i preparativi del Premio Nazionale Don Uva, in programma mercoledì 2 luglio prossimo, alle ore 20.00, presso il Piazzale della Basilica San Giuseppe, a Bisceglie, e sarà allietato dell’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal Maestro Roberto Molinelli, con la partecipazione del giovanissimo violinista prodigio Nurie Chung.

Anche quest’anno la serata sarà condotta dai giornalisti Safiria Leccese e Alfredo Nolasco. Quest’ultimo, in veste di Direttore artistico, dopo i successi delle passate edizioni, ha ridisegnato il format con alcune novità, caratterizzandolo per la prima volta anche con la musica classica.

L’evento, a cui si potrà accedere gratuitamente fino ad esaurimento posti, è dedicato a Don Pasquale Uva per celebrare la sua importante missione a beneficio degli “ultimi”, ai quali ha dedicato tutta la sua vita, realizzando grandi opere: un riconoscimento che racchiude tutti i valori e i principi che hanno guidato da sempre la vita del Servo di Dio e che ogni anno viene consegnato a personalità impegnate nell’ambito del sociale e della solidarietà.

Il Premio Nazionale Don Uva, finalizzato a celebrare la vita, la salute, l’importanza e la bellezza dell’arte, è organizzato da Universo Salute – Gruppo Telesforo, in collaborazione con Fondazione S.e.c.a., Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza e “Libri nel Borgo Antico”, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Barletta – Andria – Trani e Comune di Bisceglie.