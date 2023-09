Il Premio Don Uva a Mons. Francesco Savino nel ricordo del venerabile prete biscegliese

Una serata nel ricordo di un Padre della nostra comunità, una serata dalle diverse caratterizzazioni che ha allietato il pubblico biscegliese. Questo è stato il Premio Nazionale Don Uva, condotto da Alfredo Nolasco, dedicato al Venerabile prete di origine biscegliese per celebrare la sua importante missione a beneficio degli “ultimi”, per i quali ha realizzato grandi opere. L’evento è stato organizzato da Universo Salute, in collaborazione con Fondazione S.E.C.A., Congregazione Ancelle Divina Provvidenza e Libri nel Borgo Antico, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani e Comune di Bisceglie.

La serata si è subito caratterizzata con la genialità e il talento di Elisa Barucchieri che con la compagnia di danza contemporanea “ResExtensa Dance Company” ha disegnato arte nel cielo con acrobati, proiezioni ed effetti sorpresa.

Spazio poi al premiato della terza edizione del premio Don Uva, Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano all’Jonio, “per aver istituito – come evidenziato nella motivazione – una vera e propria clinica del corpo e dello spirito orientata verso i più sofferenti con un impegno costante e concreto, per la sua intensa opera ministeriale prima ed episcopale in seguito”.

Le serata è continuata con l’attore Uccio Carelli, a cui hanno fatto seguito le incursioni musicali del maestro Beppe Summo, le performance canore di Vanna Sasso e il monologo del poeta Cosimo Damiano Damato, accompagnato dal violoncellista Riviera Lazeri.

Spazio poi alle parole dell’Amministratore Delegato di Universo Salute Luca Vigilante, che ha sottolineato “l’importanza dei valori insiti dell’operato di tutti e di un’Opera che sarà sempre viva grazie allo spirito di abnegazione, secondo la guida di quello che è stato, insieme all’opera di Padre Pio e di molti altri, il primo esempio di Welfare”.

“Abbiamo premiato – ha affermato il vicepresidente di Universo Salute Paolo Telesforo rivolgendosi a mons. Savino – un uomo eccezionale, un pugliese, anche meridionalista, proprio come Don Uva, suo degno erede”.

Tante le personalità presenti: l’arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie Mons. Leonardo D’Ascenzo, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il presidente del CDA di Universo Salute Giancarlo Pecoriello e suor Chiara Mace, della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza.