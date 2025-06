Il porto turistico di Bisceglie si prepara ad ospitare la rassegna musicale Blu Festival

Il porto turistico di Bisceglie si prepara a rivivere le emozioni del Blu Festival, la rassegna musicale estiva che torna ad animare via La Spiaggia e il waterfront con una serie di concerti pensati per valorizzare l’area portuale, sostenere le attività ricettive e offrire momenti di intrattenimento di qualità a cittadini e turisti, in una cornice suggestiva.

Organizzato da Bisceglie Approdi, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e il sostegno di Confcommercio Bisceglie, il festival è inserito nel cartellone estivo della Città e accompagnerà buona parte dell’estate biscegliese con appuntamenti infrasettimanali.

Particolare attenzione è stata riservata alla selezione artistica, dando spazio a formazioni emergenti con proposte musicali variegate, capaci di incontrare i gusti di un pubblico ampio e trasversale.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di promozione territoriale e valorizzazione del porto, che anche quest’anno ha ottenuto la Bandiera Blu, che si somma a quella conferita al tratto di costa dal Cagnolo a Torre Olivieri, riconoscimento internazionale assegnato alle località balneari e approdi che si distinguono per qualità ambientale, servizi e sostenibilità.

Calendario dei concerti Blu Festival (inizio ore 21:30)