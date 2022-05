Il PD di Bisceglie ospita la presentazione di “Partigiani, Deportati e Internati militari nella BAT”

Oggi, sabato 21 maggio, alle ore 18.30, la locale sezione del Partito Democratico di Bisceglie ospita la presentazione del libro “Partigiani, Deportati e Internati militari nella BAT” con Roberto Tarantino.

Dialogheranno con l’autore Rosalba D’Addato, presidente della locale sezione dell’ANPI e Vittorio Fata consigliere comunale del PD.

Sarà l’occasione per parlare e approfondire, con nomi, fatti e foto, la storia della sesta provincia e della città di Bisceglie attraverso gli eventi della Seconda guerra mondiale. Approfondimento, inoltre, sulla storia che va tra l’8 Settembre del 1943 e la liberazione d’Italia.

“Anche Bisceglie ha contribuito – si legge nella nota – con 373 deportati nei lager tedeschi, di cui 41 deceduti e 9 dispersi. Poi contiamo 64 Partigiani, di cui 3 donne, 15 Patrioti, 7 Benemeriti e 2 medaglie d’argento al valor militare. La memoria non è solo un dovere nei confronti di chi ha pagato con la vita la nostra libertà, ma un monito necessario per custodirla per noi e per i nostri figli perché la libertà è preziosa e non invecchia mai”.

Introdurrà i lavori il segretario cittadino del PD Bartolo Sasso.