Il Palazzuolo pronto ad ospitare due date del Concerto Bandistico Città di Bisceglie

In occasione della Festa Patronale in onore di Maria SS. Addolorata, l’associazione I Fiati insieme al Concerto Bandistico Città di Bisceglie organizza due serate dal titolo: “La Banda nella Tradizione Popolare Pugliese”, un progetto realizzato con il prezioso contributo di Fondazione Puglia. L’evento si terrà nelle serate del 14 e 16 settembre dalle ore 20,30 presso la Cassa Armonica cuore pulsante del centro e della festa.

L’iniziativa intende celebrare la ricca tradizione bandistica pugliese, mettendo in evidenza il valore storico e culturale delle bande musicali, elemento imprescindibile delle feste patronali. Questi eventi non solo richiamano il pubblico locale, ma coinvolgono anche i comuni limitrofi, promuovendo la musica come strumento di aggregazione sociale e di coesione culturale. Infatti, la storia musicale biscegliese, con particolare riferimento alle bande da giro, rappresenta un patrimonio immateriale di rilevanza nazionale.

Il progetto si propone di ripercorrere le radici della tradizione bandistica pugliese, ma con uno sguardo innovativo. Attraverso repertori che spaziano dalla musica lirica a quella sinfonica, con le esibizioni che non solo celebrano il passato, ma lo reinterpretano in chiave moderna, creando un nuovo immaginario ancora profondamente radicato nella cultura popolare, con il pubblico che sarà invitato a immergersi completamente nella storia e nelle sonorità delle tradizioni locali, in un viaggio attraverso le note della nostra terra e delle nostre origini.

L’evento sarà inoltre un’occasione per celebrare la recente Legge Regionale 10/2023, che riconosce la cultura bandistica pugliese come patrimonio immateriale, garantendone la tutela e valorizzazione. La legge sottolinea il ruolo fondamentale delle bande musicali come espressione di identità collettiva e strumento di coesione sociale, evidenziando il loro legame profondo con la storia delle comunità locali e che ha visto firmatario il Maestro Riccardo Muti ed esibirsi proprio il 31 agosto dello scorso anno a Conversano la Banda di Bisceglie diretta da Benedetto Grillo, in occasione della firma della legge.