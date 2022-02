“Il nulla e l’immaginario”, si inaugura a Bari una personale di Pina Catino

La biscegliese Pina Catino, artista fotoreporter e Presidente del Club per l’Unesco di Bisceglie, è l’autrice protagonista della mostra “Il nulla e l’immaginario” curata da Massimo Diodati ed Elena Beloborodova. L’evento è organizzato dall’Associazione Noi che l’Arte Bari-Milan, con il patrocinio della Università e–Campus – Barie in collaborazione con il Club per Unesco di Bisceglie. Sarà possibile visitare la mostra dal 21 febbraio al 31 marzo 2022 presso eCampus Università Bari, Piazza Giulio Cesare, 13 – Bari. Questo pomeriggio, alle ore 16.30, si svolgerà il vernissage, con una presentazione di Salvatore Valletta, Geologo – SIGEA-APS.

Interverranno nel corso dell’evento la Dott.ssa Lorena Albani – responsabile Università e-Campus Bari, Dott. Massimo Diodati – Presidente Noi che l’Arte Bari – Milano, Comandante dott. Vito Leonardo Totorizzo – Presidente Spamato, Col. CC. (Ris) Dott. Cav. Michele Miulli – Esperto d’Arte Accademia Italia in Arte nel Mondo; Avv. Enzo Varricchio – Critico d’Arte, Prof.ssa Maria Catalano – Storica dell’Arte e Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, il MezzoSoprano Angela Lisco – Presidente Nova Canendi Academia “Gino Lo Russo – Toma”; Dott. Angelo Perrini – Presidente Commissione Relazioni Mostre Internazionali Club per l’Unesco di Bisceglie.

La mostra sarà fruibile con Audioguida gratuita attraverso l’App eXibo e seguirà i seguenti orari: 9,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì /sabato 9,00 – 12,00 .