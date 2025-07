Il Monastero di Santa Croce ospita il concerto del Better Call Duo

Appuntamento con la musica stasera, 24 luglio alle 20:30 a Bisceglie, nel chiostro dell’ex Monastero di Santa Croce, per un nuovo concerto della rassegna estiva MusicAperta 2025, promossa dall’Associazione Misurecomposte con il patrocinio del Comune di Bisceglie e la direzione artistica del maestro Flavio Maddonni.

Protagonista della serata sarà il Better Call Duo, formazione chitarristica composta da Chieko Hata e Stefano Palamidessi, interpreti di rilievo nel panorama internazionale. In programma, un percorso musicale che attraversa l’estetica e le suggestioni di quattro autori del Novecento e del contemporaneo: Roland Dyens, Máximo Diego Pujol, Mauro Bellafronte e Mario Gangi.

Nonostante la recente fondazione del duo, i due musicisti vantano esperienze concertistiche di lunga data. Chieko Hata, giapponese di origine, ha studiato in Italia e negli Stati Uniti, perfezionandosi alla Yale University School of Music. Stefano Palamidessi, chitarrista e didatta italiano, ha all’attivo più di duemila concerti in tutto il mondo e una solida carriera discografica e accademica. Insieme condividono una visione musicale che mette al centro l’espressività del suono e la comunicazione emotiva.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: 328 1558623.