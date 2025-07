“Il mio amico Ennio Morricone” a Bisceglie: musica e solidarietà al Teatro Mediterraneo

Il prossimo 30 luglio alle ore 21.00, il Teatro Mediterraneo di Bisceglie ospiterà lo spettacolo-concerto Il Mio Amico Ennio Morricone – 30 anni al fianco di un premio Oscar. Una serata di note, emozioni e solidarietà, pensata per sostenere l’impegno dell’Associazione ARGES Odv, che offre cure palliative domiciliari gratuite ai pazienti affetti da tumori e patologie croniche invalidanti.

Lo spettacolo, firmato da Ergo Sum Produzioni in coproduzione con Simone Sala Direzioni Artistiche e patrocinato dal Comune di Bisceglie, si annuncia come un vero e proprio tributo intimo e toccante alla figura del Maestro Morricone. Un’occasione per coniugare arte e impegno civile, offrendo un contributo tangibile alla missione di ARGES: donare dignità e assistenza a chi vive momenti di estrema fragilità.

Protagonista della serata sarà Maurizio Turriziani, contrabbassista di fama internazionale e collaboratore storico di Ennio Morricone, con cui ha condiviso trent’anni di carriera e amicizia. Non mancheranno i ricordi personali e gli aneddoti, capaci di restituire il lato più umano del grande compositore. Al pianoforte, il talento versatile di Simone Sala, noto per la sua capacità di spaziare con eleganza dalla musica classica al jazz.

Il programma musicale ripercorrerà non solo i brani più noti del repertorio cinematografico di Morricone – da C’era una volta in America a Mission – ma offrirà anche gemme meno conosciute, in una narrazione emotiva che intreccia musica e memoria. Un percorso artistico che andrà oltre la scena, toccando corde profonde nell’animo del pubblico.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto ad ARGES Odv, affinché il suono della solidarietà possa continuare a portare cura, presenza e speranza dove ce n’è più bisogno.