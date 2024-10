Il meglio del cinema d’autore al Politeama Italia di Bisceglie: parte il progetto “Interferenze”

Nasce “Interferenze“: un progetto che porta il meglio del cinema d’autore contemporaneo nelle sale del Politeama Italia di Bisceglie, dando spazio anche a quei titoli che non sempre godono di ampia distribuzione.

Ogni settimana verrà selezionato un film tra le nuove uscite più interessanti, da programmare nello storico cinema cittadino, che quest’anno festeggia i cento anni di attività. Un’occasione per godere insieme di alcuni dei film più belli tra quelli in circolazione, ma anche un modo per radunare appassionati e spettatori curiosi. Un progetto che, si augurano gli organizzatori, potrà continuare ad evolversi con rassegne a tema, eventi e altre attività dedicate al mondo del cinema.

Si comincia il 10 ottobre con Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte del leggendario regista francese Claude Lelouch. Cinquantuno film all’attivo, l’86enne, autore del film cult “Un uomo, una donna”, torna in sala con un’opera che riattraversa il proprio cinema, rimettendone in gioco i volti, i corpi, le inquadrature, e riposizionandolo nel presente. Si prosegue poi il 17 ottobre con Thelma, divertente commedia su di un’anziana signora che, dopo essere stata ingannata da un truffatore telefonico che finge di essere suo nipote, decide di intraprendere una pericolosa missione attraverso la città per recuperare ciò che le è stato portato via.

Il 24 ottobre sarà invece il turno di Vittoria, per la regia di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. Il film, prodotto da Nanni Moretti, racconta, tra realtà e finzione, la storia di una coppia che intraprende il tortuoso iter delle adozioni internazionali. Il primo mese di “Interferenze” si chiude con All We Imagine As Light – Amore a Mumbai, vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria all’ultimo Festival di Cannes. Un racconto dell’India di oggi attraverso gli occhi di due donne, le loro speranze e il loro bisogno d’amore, dentro una realtà in continua mutazione.

Gli orari dei film e la programmazione settimanale è consultabile sul sito: www.politeamaitalia.com