“Il marito invisibile”, il tour pugliese di Monti e Massironi parte da Bisceglie

Inizia domani, martedì 1 febbraio, dal Teatro Politeama Italia di Bisceglie, il tour di Maria Amelia Monti e Marina Massironi, che porteranno sui palchi di Puglia “Il marito invisibile”, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Edoardo Erba, mette in scena una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. Prima i saluti di rito, qualche chiacchiera di circostanza, poi un annuncio a sorpresa: Lorella è sposata! La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini. Ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha una caratteristica abbastanza insolita: è invisibile.

Uno spettacolo tutto da ridere con scene di Luigi Ferrigno, musiche di Massimiliano Gagliardi, costumi di Nunzia Russo, luci di Giuseppe D’alterio e video di Davide Di Nardo e Leonardo Erba.

Info e biglietteria, Teatro Politeama Italia / tel. 080 396 8048