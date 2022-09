Il libro “Viaggio a Vienna. Giuliani racconta Giuliani” presentato oggi all’International Exhibitions

Nell’ambito dell’International Exhibitions di Cremona, in corso dal 23 al 25 settembre, l’importante manifestazione dedicata alla musica e agli strumenti musicali, oggi sabato 24, dalle 15:00 alle 18:00 si terrà il quindi convegno “La chitarra nell’800’”. Nell occasione verrà presentato nella consueta formula di concerto spettacolo il nuovo libro di Nicola Giuliani dal titolo “Viaggio a Vienna. Giuliani racconta Giuliani”.

Alcuni brani del grande compositore biscegliese verranno eseguiti dal Maestro Francesco Taranto.

Il volume, edito recentemente da De Ferrari, ha già riscontrato i favori del pubblico in occasione di “Libri nel Borgo Antico” e ha suscitato interesse nel mondo accademico e dei musicologi.

Lo stesso Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti di Lucca, così si esprime nella prefazione del libro”, Si avvertiva fortemente la necessità di una ampia e documentata monografia dedicata a Mauro Giuliani, che davvero può essere considerato l’inventore della letteratura chitarristica moderna. Davvero egli fu ciò che Nicolò Paganini rappresento per il violino e in parte Franz Liszt per il pianoforte”.