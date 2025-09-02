Il Gran Concerto Bandistico “Città di Bisceglie” tra tradizione, premi e riconoscimenti nazionali

Il Gran Concerto Bandistico “Città di Bisceglie”, fondato nei primi anni dell’Ottocento e intitolato al compositore Biagio Abbate, continua a rappresentare una delle eccellenze musicali italiane. Custode di una tradizione lirico-sinfonica capace di fondere rigore e passione popolare, la Banda è oggi un simbolo di prestigio e qualità artistica, riconosciuto ben oltre i confini pugliesi.

Guidata dal Maestro Benedetto Grillo, la formazione ha ottenuto numerosi riconoscimenti che ne confermano la statura nazionale. L’ultimo in ordine di tempo è il Premio “A Tubo”, conferito proprio al M° Grillo dal direttore artistico Aldo Caputo e dal vicesindaco di Corato, Beniamino Marcone, alla presenza del dott. Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia. Un ulteriore sigillo di qualità per una realtà che si conferma ambasciatrice della grande tradizione bandistica pugliese.

Il mese di agosto ha visto un’intensa attività concertistica che ha messo in risalto la versatilità della Banda. A Otranto, il 14 agosto, il pubblico ha apprezzato un matinée sinfonico dedicato a Bizet, la partecipazione alla processione e un concerto serale che ha unito lirica e musica leggera. Il giorno successivo ad Avellino, l’ensemble ha regalato emozioni con un repertorio lirico interpretato da voci di livello come Sokol Gjergji, Paola Puce e Pietro Barbieri. Il 23 agosto è stata la volta di una nuova tappa in provincia di Salerno, che ha riscosso grande successo, mentre il 24 agosto a Corato, nell’ambito del Festival A Tubo!, il Gran Concerto ha vissuto una giornata intensa culminata in un’esibizione memorabile diretta dal M° Grillo.

Il mese era iniziato con la Festa Patronale di Bisceglie, dedicata ai Santi Martiri Mauro, Sergio e Pantaleone, dove la Banda ha avuto un ruolo centrale nelle celebrazioni religiose e civili. Le note delle marce sinfoniche, delle arie d’opera e delle moderne interpretazioni hanno scandito serate di forte impatto emotivo, rafforzando il legame storico con la comunità.

La conclusione di questo percorso estivo è arrivata con la partecipazione all’Arena del Mare di Bisceglie al fianco di Francesco De Gregori, che ha pubblicamente ringraziato il Maestro Grillo e i musicisti per la loro performance, riconoscendone l’eccellenza. Un’ulteriore testimonianza del valore di una realtà musicale che, da oltre due secoli, unisce tradizione e attualità con autorevolezza e passione.