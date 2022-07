Il giovane biscegliese Pietro Ferrante tra i protagonsiti del “Contest DJ”

Un biscegliese in gara in occasione del Contest DJ dove il Gran Shopping Molfetta si prepara ad accogliere appassionati di musica, dj professionisti e non, che si giocheranno la possibilità di vivere un’esperienza unica e un premio ambito.

Il 18enne Pietro Ferrante, in arte DjPier, sarà in gara oggi in occasione della seconda giornata dedicata al Contest DJ, assieme a Biagio Petrone di Ruvo di Puglia e Francesco Scardigno in arte Frascadj di Molfetta.

I ragazzi si esibiranno nelle tre piazze del centro commerciale molfettese e ognuno di loro verrà giudicato dalla giuria popolare che, munita di braccialetti colorati, ognuno abbinato ad un diverso dj, potrà votare esibendo il polso e quindi il colore abbinato all’artista preferito.

Fino al 25 agosto tutti i dj che lo vorranno potranno iscriversi per essere selezionati ed esibirsi ogni venerdì, dalle 17 alle 20, durante i mesi di luglio e agosto.

Oltre alla vittoria della sfida settimanale, in palio c’è il premio più ambito, sfidarsi nella battle finale che si terrà domenica 28 agosto, sotto il giudizio di uno dei dj più amati di sempre, volto di Radio Deejay e M20, Maurizio Molella.

Per il vincitore in palio una dj station Pioneer DJ Controller e l’opportunità di farsi conoscere da grandissimi professionisti del settore. La finale inizierà con la battle tra i migliori dj arrivati in finale grazie alla giuria popolare, che saranno poi valutati da tre esperti della dancehall e si concluderà con uno show a cura dei migliori dj italiani: il Deejay Time.