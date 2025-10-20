“Il futuro della natura”: si parla di scienza con Giulio Boccaletti alle Vecchie Segherie

Come possiamo affrontare la sfida del cambiamento climatico senza rinunciare al progresso e al benessere sociale? A questa domanda prova a rispondere Giulio Boccaletti con il suo ultimo libro “Il futuro della natura. Soluzioni per un pianeta che cambia” (Mondadori), che presenterà stasera, 20 ottobre alle ore 19, alle Vecchie Segherie Mastrototaro. La moderazione della serata sarà affidata a Roberto Bellotti, rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Si tratta di un evento fuori calendario nell’ambito del festival 42Gradi – Idee sostenibili.

Scienziato di fama internazionale, Boccaletti è direttore scientifico del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e cofondatore di Chloris Geospatial. Dopo studi e ricerca tra Bologna, Princeton e il MIT, ha lavorato come Chief Strategy Officer per The Nature Conservancy, la più grande organizzazione globale di conservazione ambientale. I suoi libri, tradotti in diverse lingue, hanno contribuito a ridefinire il dibattito su acqua, clima e sostenibilità.

Con “Il futuro della natura”, Boccaletti offre una prospettiva lucida e concreta: il futuro dei nostri territori, delle nostre città e delle nostre comunità dipende dalle scelte che facciamo oggi. Il volume invita a superare la visione apocalittica e manichea del nostro rapporto con la natura, mostrando come sostenibilità e progresso possano e debbano camminare insieme. Boccaletti ribalta l’idea che la tutela ambientale sia un freno allo sviluppo, dimostrando come al contrario la natura sia parte integrante della modernità e della nostra vita quotidiana. Ecosistemi come oceani, fiumi, savane e foreste possono essere rigenerati attraverso tecnologie e politiche già oggi a nostra disposizione, come testimoniano progetti di successo realizzati in tutto il mondo.

Fonte foto: ufficio stampa Vecchie Segherie Mastrototaro