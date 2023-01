Il fumettista Franco Sacchetti torna a Bisceglie per presentare “Caretta Icaretta”

Oggi, 7 gennaio alle ore 18.30 presso la Libreria Abbraccio alla vita di Bisceglie torna il fumettista e attivista ambientale Franco Sacchetti per presentare “CARETTA ICARETTA”, un libro dedicato alletartarughe marine caretta caretta e al loro notturno “involo” nel mar Mediterraneo, messo sempre più a rischio dalle attività antropiche. Il libro, tuttora in fase di elaborazione, è stato appena lanciato attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni Dal Basso che potete trovare e sostenere attraverso questo link https://www.produzionidalbasso.com/project/caretta-icaretta/

“CARETTA ICARETTA” vuole raccontare nel dettaglio la straordinaria esperienza degli attivisti che da un lato tutelano i nidi per permettere la schiusa delle uova e il ricongiungimento delle tartarughe con l’habitat marino, dall’altro le salvano da morte certa nei Centri di Recupero presenti sul territorio nazionale quando queste rimangono vittima delle reti da pesca, dell’impatto coi natanti. In particolare, verrà raccontata l’esperienza del Centro Recupero Tartarughe Marine WWF di Molfetta, la cui azione rappresenta un modello virtuoso e un riferimento a livello nazionale. Il centro, attivo dal 2004, grazie all’incessante lavoro di sensibilizzazione svolto negli anni dai responsabili nei confronti dei pescatori delle marinerie di Molfetta, Trani e Bisceglie, recupera ogni anno una media di 400 esemplari, che ricevono le cure non solo all’interno della struttura ma anche presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari grazie a una apposita convenzione. Ad accompagnare la presentazione vi sarà dunque anche Pasquale Salvemini, direttore del Centro, insieme a una rappresentanza dei pescatori che collaborano attivamente nel Progetto Tartarughe del WWF e Massimo Valente, fondatore della libreria, come moderatore.