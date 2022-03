Il foodblogger Lorenzo Biagiarelli elogia sui social le Vecchie Segherie Mastrototaro

Lorenzo Biagiarelli, chef, personaggio televisivo e foodblogger, ha elogiato le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie e i prodotti Mastrototaro Food in un post, diventato virale, sui suoi social network, dopo essere stato ospite della libreria biscegliese in occasione della presentazione del nuovo libro della compagna Selvaggia Lucarelli lo scorsi 11 marzo.

“La libreria occupa le vecchie sale in cui la famiglia Mastrototaro confezionava ceste per la frutta, attività alla quale da qualche anno ha aggiunto la produzione di sottoli locali con risultati eccellenti”, scrive Biagiarelli. “Tutta la cena ne era più o meno costellata, a partire da un antipastino di maritozzi con sfilacci di cavallo, divertenti tavola con crema di formaggio e pesto d’erbe, e poi qualche bottone di fcazz barese con la stracciatella, e poi la tartare di podolica con la carota bruciata, e poi il tortino mari-e-monti gamberi, formaggio blu e capocollo croccante, poi il risotto con la magnosa, ovvero l’aragosta delle cicale di mare, con anche uno spazietto per il dessert a base di sospiro, il tipico dolce biscegliese glassato allo zucchero e ripieno di crema”.

“Il tutto accompagnato da ottimo Chardonnay, tra i libri e la pietra. Più di così non so che dire, se non che lo chef ha raccontato benissimo questa parte di Puglia, in maniera laterale e suggestiva, come se avesse scritto un libro”.

Un autorevole attestato di stima per le Vecchie Segherie Mastrototaro e per i prodotti Mastrototaro Food e grande visibilità e promozione per Bisceglie.