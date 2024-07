Il festival SIRENE si apre con la leggendaria Nelken Line di Pina Bausch: ecco come partecipare

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla celebre ‘Nelken Line’, una delle coreografie più iconiche del repertorio di Pina Bausch, guidata in questa occasione da Marigia Maggipinto, storica interprete del Tanztheater Wuppertal fondato dalla leggendaria coreografa tedesca. Dopo aver fatto il giro del mondo, la Nelken Line approderà infatti a Bisceglie mercoledì 17 luglio, alle ore 18.30, sul porto turistico della città per la quarta edizione del Festival SIRENE.

Una camminata coreografica ispirata alla ciclicità del tempo, al trascorrere delle stagioni e basata su una peculiare gestualità, semplice e contagiosa. La Fondazione di Wuppertal, alla morte di Pina Bausch, ha liberato i diritti d’autore consentendo così di far fiorire in tutto il mondo la storica Nelken Line, diffondendo la pratica della danza come atto collettivo.

La chiamata pubblica è rivolta a tutte e tutti, professionisti, amatori e a chiunque voglia partecipare a questo momento unico, senza distinzione di genere, età o esperienza, per ricreare dal vivo la celebre coreografia. Il workshop condotto da Marigia Maggipinto si svolgerà subito prima della performance, dalle ore 16 alle ore 18 del 17 luglio presso lo Spazio Sonenalé in via degli Aragonesi 30.

Per candidarsi alla Nelken Line è necessario inviare una mail all’indirizzo sirene@sonenale.it entro il 15 luglio, con una foto e una breve descrizione (max 10 righe), indicando nell0oggetto “CALL Nelken Line”. La partecipazione al workshop e alla performance è gratuita.

Il programma completo del festival è disponibile al link: www.sonenale.it/1/ps.pdf

Marigia Maggipinto inizia la sua carriera professionale con il balletto nella compagnia della Fondazione Niccolò Piccinni (J. De Min/Roberto Fascilla). Studia alla Folkwang Hochschule di Essen (diretto da Pina Bausch). Danza con Pina Bausch in 14 differenti coreografe e partecipa alle nuove creazione della coreografa tedesca di: Tanzabend II (’92), Schiff (’93), Trauerspiel(’94), Danzon (’95) and Fensterputzer (’97).Lascia la compagnia nel 1999 ma ritorna come ospite successivamente partecipando ai festival del Tanzteather (2000, 2001, 2002). Negli Stati Uniti collabora con la compagnia Mutation Theater Projet e insegna nella facoltà dell”American Dance Festival alla Duke University (2003, 2004, 2005). Lavora con Emilia Romagna Teatro (ERT) alla creazione dellospettacolo diretto da Pippo Delbono, “Dopo la Battaglia”, vincitore del premio UBU 2011. Collaboracon la Fondazione “Pina Bausch” conducendo workshop nell’ambito delle mostre dedicate alla grande artista al Bundeskunsthalle di Bonn e al Gropius Bau di Berlino (2015-2016) e al Museo Madre di Napoli (2019/2020).

SIRENE è un progetto di Sonenalé con la direzione artistica di Agostino Riola, realizzato in stretta collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e sostenuto dal Comune di Bisceglie.