Il Festival SIRENE ospita la prima pugliese del progetto dancehALL: aperte le candidature

In attesa di svelare il programma della quinta edizione di SIRENE, festival di performing arts la cui quinta edizione si terrà a Bisceglie dal 14 al 20 luglio 2025, la compagnia Sonenalé prosegue con l’annuncio delle call per i workshop gratuiti nell’ambito della rassegna.

Quest’anno SIRENE ospiterà, per la prima volta in Puglia, il progetto dancehALL, ideato da Nicolò Abbattista e Christian Consalvo della compagnia milanese Lost Movement, vincitore del bando Danza Urbana XL del Network Anticorpi XL. Il 20 luglio la compagnia condurrà un workshop destinato ad allieve e allievi di scuole di danza e performers in formazione che parteciperanno alla performance che sarà presentata al pubblico la sera del 20 luglio al Teatro Mediterraneo di Bisceglie, come evento conclusivo di SIRENE.

dancehALL è un contenitore techno urban, dove quattro corpi si muovono in un rituale ossessivo. Quattro danze, salsa, cha cha cha, jive e polka, vengono strappate al loro contesto e ridotte a schemi dinamici essenziali. dancehALL è un esperimento, un tentativo di ridefinire i confini della danza, un invito a riflettere sul corpo e sul movimento in un’epoca dominata dalla meccanizzazione e dalla perdita di umanità. Il progetto, concepito come un nucleo in espansione, mira a coinvolgere le persone intorno fino a farsi comunità. Allievi/e e performers in formazione avranno l’opportunità unica di condividere la scena con i professionisti della Compagnia durante dancehALL.

Giorno, orari e luoghi:

domenica 20 luglio

– 10:00 – 12:00, Spazio Sonenalé, via degli Aragonesi 30, Bisceglie

– pomeriggio/sera, Teatro Mediterraneo, Panoramica U.Paternostro, Bisceglie

Il workshop è gratuito ed è destinato ad allieve e allievi di scuole di danza e di ballo e a performers in formazione.

Per candidarsi è necessario inviare una mail entro il 6 luglio all’indirizzo sirene@sonenale.it indicando nell’oggetto ‘CALL Lost Movement’. Con la mail inviare una breve presentazione (max 10 righe) e una foto, indicando nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e telefono.

Lost Movement nasce nel 2011 da un’idea di Nicolò Abbattista, in collaborazione con Christian Consalvo. Le sue produzioni vedono il sostegno di importanti enti nazionali: Fattoria Vittadini e Fondazione Milano, Oriente Occidente di Rovereto, OPLAS/Centro Regionale Danza Umbria, Teatrino dei Fondi (Fucecchio), Consorzio Coreografico CON.COR.D.A (Siena), Residenze Artistiche Toscane e FLIC – Festival Lanciano in Contemporanea. Per la distribuzione internazionale, la compagnia è sostenuta da Klub Żak e Gdansk Dance Festival (Danzica, Polonia), Platform14 (Berlino, Germania) e Dance Horizons, organismo di distribuzione con sede a Edimburgo, Scozia.

La compagnia ha vinto numerosi premi e riconoscimenti tra cui: Danz’è Off 2015, finalista per Premio Prospettiva Danza e Teatro 2017 di Arteven, selezionata per IDACO festival (New York), Solo Dance Contest (Gdansk, Polonia), vincitrice di Abelianodanza Contest 2018, Time To Move 2019, Nessuno Resti Fuori – Festival di Teatro, Città e Persone, Festival Presente Futuro 2022 (Palermo), Movin’Up 2021/2022, Premio Speciale di Movin’Up Spettacolo – Performing Arts 2022/2023. Lost Movement vede il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma Per Chi Crea: Live e promozione nazionale e internazionale a supporto della mobilità per gli artisti under35.

SIRENE è un progetto di Sonenalé con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e promosso da Puglia Culture.

Foto di copertina di Chiara Borghini.