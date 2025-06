Il festival 42Gradi torna a Bisceglie con una edizione dedicata al cibo e la sua scadenza sociale

Dal 23 al 27 luglio, Bisceglie ospiterà la sesta edizione del festival “42Gradi – idee sostenibili”, intitolata “DA CONSUMARSI ENTRO…”, una provocazione che trasforma la più comune delle etichette in una riflessione urgente sul tempo che resta per affrontare le grandi sfide del nostro presente. Al centro di questa edizione, il cibo come chiave di lettura del nostro rapporto con il pianeta, con gli altri e con noi stessi.

Il festival proporrà un percorso articolato in quattro direzioni: come produciamo il cibo, analizzando i modelli agricoli e industriali; come lo consumiamo, tra cultura, riti e disordini alimentari; come lo sprechiamo, con dati allarmanti sulla dispersione globale; e come lo neghiamo, dove la fame resta un’arma contro i più vulnerabili.

Con la direzione scientifica di Mario Tozzi, il programma accoglierà ospiti d’eccezione come lo scrittore Paolo Di Paolo, l’attore Valerio Aprea, protagonista del monologo “Gola” di Mattia Torre, la giornalista Sabrina Giannini, il dott. Leonardo Mendolicchio e Antonio Decaro, già sindaco di Bari e presidente della Commissione europea per l’Ambiente.

Realizzato da Linea d’Onda, Vecchie Segherie Mastrototaro e sistemaGaribaldi con il coordinamento di Carlo Bruni, Viviana Peloso, Francesco Bombini e Mauro Mastrototaro, il festival è sostenuto dalla Regione Puglia, dalla Città di Bisceglie e da imprese partner come Rilegno, Megamark, ManziMarmi, Tersan e Sfregola.

Tra i suggestivi spazi di via Porto e delle Vecchie Segherie Mastrototaro, Bisceglie si trasformerà in un laboratorio diffuso con incontri, spettacoli e attività per riflettere insieme su ciò che sta per scadere – nel senso più ampio del termine – e su ciò che può ancora germogliare. Il programma completo sarà disponibile dal 4 luglio su 42gradi.com.