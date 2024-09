“Il fascismo non è mai morto”, Canfora alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Il fascismo non è mai morto di Luciano Canfora “Ciclicamente rispunta una teoria autoconsolatoria che sentenzia: il fascismo è finito in un preciso giorno di 79 anni fa”.



Per chi abbia familiarità con i tempi lunghi della storia, questa appare però, senza eccessivo sforzo mentale, come una sciocchezza. Lo riprova inoltre quotidianamente la cronaca, che certo non ci rallegra: tanto più che – come un secolo fa – non si tratta di una questione solo italiana. La partita, a quanto pare, è ancora aperta».



Appuntamento con il Professor Luciano Canfora per oggi, 9 settembre alle 19. A dialogare con lui Nichi Vendola con la coordinazione di Elisabetta Todisco. L’evento è realizzato in collaborazione con ANPI Bisceglie.