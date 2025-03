Il “Crochet therapy tour” fa tappa oggi alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Cosa può nascere dall’incontro tra una libreria e un brand di moda etica? L’iniziativa “Crochet therapy”, portata avanti dal cassolese Andrea Padovan, ne è una dimostrazione. Oggi, mercoledì 26 marzo, alle ore 19:00, il progetto farà tappa alle Vecchie Segherie Mastrototaro.

Gomitoli per creare legami. L’idea nasce per creare nuove forme di incontro tra generazioni differenti nelle piazze, nelle associazioni, nei centri culturali e persino nelle scuole e per permettere a chiunque di riscoprire il proprio “talento nascosto”.

«Abbiamo provato più volte a organizzare una tappa nel Sud Italia, dove abbiamo ricevuto tantissimo entusiasmo e richieste. Dopo vari tentativi andati a vuoto, stavamo quasi per rinunciare. Poi i referenti delle Vecchie Segherie Mastrototaro ci hanno aperto le porte della loro bellissima realtà e così abbiamo deciso di cambiare i piani all’ultimo momento – dichiara Andrea Padovan – abbiamo fatto salti mortali, spostato appuntamenti e, con tanta gioia, siamo riusciti a portare Crochet Therapy anche al Sud. La Puglia ha una tradizione dell’uncinetto che ci affascina e non vediamo l’ora di conoscere le persone che la tramandano. Sarà un incontro speciale».

Il progetto, partito dal comune di Cassola, in provincia di Vicenza, ha già in programma numerose tappe come Milano, Torino, Biella, Roma e Verona.