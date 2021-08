“Il Coraggio di Essere Felice”: musica, danza e reading per valicare il muro del pregiudizio

Il Circolo dei Lettori ha ideato e organizzato per mercoledì 25 agosto la presentazione del Libro “Il Coraggio di Essere Felice”, un viaggio tra i racconti e le testimonianze dei pazienti della Casa Divina Provvidenza, oggi Universo Salute, adattati su carta dalla Psicologa Clinica Eleonora Celestino.

Le storie dei pazienti, raccolte dalla dott.ssa Celestino, rivivranno in una serata all’insegna della musica e della danza in uno spettacolo la cui finalità è quella di scavalcare le mura della “Casa” e oltrepassare il muro dello stigma.

Sulle note di “ The Wall” e dell’album “ The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd si esibiranno gli alunni della “Rudra”, Accademia di Danza Musica e Teatro, Ginnastica Ritmica Iris e Pole Dance Bisceglie Doxa, il tutto accompagnato dalle voci degli interpreti: Enza Patroni, Maristella Lupone, Girolamo Pedone, Francesco Brescia, Tonio Rossi, Giorgia Lacavalla, Iris Tamborero, Emma Di Liddo.

“Il Coraggio di essere Felice” non è solo un libro, ma un vero e proprio progetto di abbattimento del pregiudizio che si inserisce, a pieno titolo, tra le attività d’integrazione promosse dal Circolo dei Lettori.

Da “La parola che cura”, progetto il cui obiettivo è fare della lettura uno strumento di inclusione, all’apertura di una Biblioteca di comunità dal nome “L’isolachenoncè” proprio dentro le mura dell’”Opera Don Uva”, il Circolo dei Lettori prosegue la sua missione di inclusione dei pazienti attraverso la costruzione di ponti con l’esterno che solo la cultura è in grado di edificare.

Perché, così come sottolinea Eleonora Celestino: “Nelle sue corde più intime -Il Coraggio di essere Felice- intende sottolineare che: tutte le Persone hanno diritto ad essere prese in carico, curate e trattate con cura, tutte le Persone hanno bisogno di esistere ed essere viste”.

L’appuntamento, pertanto, è fissato a mercoledì 25 agosto alle 20:30 al primo piano della sala convegni di Universo Salute (entrando da via Giovanni Bovio n. 76, sulla sinistra).

Prenotazione obbligatoria: cell 3474905226, munirsi di Green Pass per l’ingresso.