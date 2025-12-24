Il Concerto di Natale del Gran Concerto Bandistico anima la mattina di festa a Bisceglie

Come da tradizione ormai consolidata da oltre dieci anni, la mattina di Natale a Bisceglie si colora di musica e condivisione. Giovedì 25 dicembre, alle ore 11:00, Piazza San Francesco farà da cornice al tradizionale “Concerto di Natale” del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie, un appuntamento molto atteso che celebra le festività insieme alla cittadinanza.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale ed è organizzata dall’APS I Fiati, presieduta dal maestro Nicola Parisi. Un momento che, anno dopo anno, rinnova il valore della musica come linguaggio di unione e gioia, capace di riunire la comunità in una giornata dal forte significato simbolico.

La storica formazione bandistica biscegliese, diretta dal maestro Benedetto Grillo, proporrà un repertorio variegato che spazia dalle sinfonie alle più amate melodie natalizie, passando per valzer e brani della tradizione. Un programma pensato per coinvolgere grandi e piccoli e accompagnare la città nel clima di festa e condivisione che caratterizza il Natale.