“Il Concerto della Pace” per celebrare Carlo de Trizio nel giorno del suo 55esimo compleanno

CARLO DE TRIZIO

Un concerto con finalità benefiche nel segno della pace e della misericordia per celebrare il ricordo, ma soprattutto l’impegno e la non comune generosità di Carlo de Trizio nel giorno in cui avrebbe compiuto 55 anni. Si fonda su tali coordinate l’evento musicale in programma oggi, 12 gennaio, all’interno della Chiesa di Santa Caterina, ore 19.00, promosso e organizzato dal “Comitato Carlo de Trizio”.

Preceduto dalla Santa Messa officiata da don Pasquale Bovio in suffragio del biscegliese deceduto a seguito dell’attentato di Nassiriya il 27 aprile 2006, Maresciallo dei Carabinieri insignito della Croce di Onore alla Memoria, il “Concerto per la Pace” vedrà protagonista l’orchestra pop-sinfonica FaMiFaRe diretta dal maestro Domenico De Musso che eseguirà canzoni del proprio repertorio italiano e internazionale abbinati a brani che ripercorreranno l’esistenza e lo spirito di Carlo de Trizio.

Condotta dal giornalista Mino Dell’Orco, la serata sarà impreziosita dalla presenza di diverse autorità politiche, militari e civili tra cui il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il comandante della Legione Carabinieri Puglia generale Ubaldo Del Monaco e Gianni Spagnoletta, referente territoriale del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, organismo umanitario operante nei contesti di guerra e conflitto a favore del quale è destinata la raccolta fondi che sarà effettuata per l’occasione.