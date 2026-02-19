Prosegue alle Vecchie Segherie Mastrototaro la rassegna teatrale “Singolari”, curata da Giambattista Rossi. Venerdì 20 febbraio, con apertura porte alle ore 20.00 e sipario alle 20.30, andrà in scena “Il Caleidoscopio”, spettacolo scritto e interpretato da Annalisa Rizzitelli.
“Il Caleidoscopio” si presenta come un teatro di illusioni in cui nulla è definitivo e ogni immagine può trasformarsi all’improvviso. In questa performance visionaria, i personaggi delle fiabe abbandonano la loro originaria innocenza per diventare maschere contemporanee, specchi deformanti capaci di riflettere vizi, nevrosi, paure e contraddizioni del nostro tempo. La scena si trasforma in uno spazio dinamico, dove l’immaginario infantile si intreccia con una lettura lucida e disincantata della realtà.
Attraverso una scrittura scenica vivace e una presenza attorale intensa, Annalisa Rizzitelli costruisce uno spettacolo attraversato da un’ironia affilata e da una sottile dolcezza amara. Il linguaggio teatrale diventa così strumento di indagine, capace di mettere in discussione stereotipi e narrazioni rassicuranti, offrendo al pubblico una riflessione stratificata e attuale.
La rassegna “Singolari” conferma la vocazione delle Vecchie Segherie Mastrototaro come spazio culturale polifonico, non solo libreria indipendente ma luogo di incontro e confronto artistico, aperto alle esperienze che interrogano il presente.
Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 347 7732676 o 320 3857385 oppure contattare il numero 080 8091021.