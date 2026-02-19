“Il Caleidoscopio” in scena alle Vecchie Segherie Mastrototaro per la rassegna “Singolari”

Prosegue alle Vecchie Segherie Mastrototaro la rassegna teatrale “Singolari”, curata da Giambattista Rossi. Venerdì 20 febbraio, con apertura porte alle ore 20.00 e sipario alle 20.30, andrà in scena “Il Caleidoscopio”, spettacolo scritto e interpretato da Annalisa Rizzitelli.

“Il Caleidoscopio” si presenta come un teatro di illusioni in cui nulla è definitivo e ogni immagine può trasformarsi all’improvviso. In questa performance visionaria, i personaggi delle fiabe abbandonano la loro originaria innocenza per diventare maschere contemporanee, specchi deformanti capaci di riflettere vizi, nevrosi, paure e contraddizioni del nostro tempo. La scena si trasforma in uno spazio dinamico, dove l’immaginario infantile si intreccia con una lettura lucida e disincantata della realtà.

Attraverso una scrittura scenica vivace e una presenza attorale intensa, Annalisa Rizzitelli costruisce uno spettacolo attraversato da un’ironia affilata e da una sottile dolcezza amara. Il linguaggio teatrale diventa così strumento di indagine, capace di mettere in discussione stereotipi e narrazioni rassicuranti, offrendo al pubblico una riflessione stratificata e attuale.

La rassegna “Singolari” conferma la vocazione delle Vecchie Segherie Mastrototaro come spazio culturale polifonico, non solo libreria indipendente ma luogo di incontro e confronto artistico, aperto alle esperienze che interrogano il presente.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 347 7732676 o 320 3857385 oppure contattare il numero 080 8091021.