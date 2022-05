Il brass ensemble “Il Cenacolo” vince il concorso musicale “Città di Scandicci”

Nuovo successo per “Il Cenacolo”, gruppo di ottoni, formato da 21 elementi, nato come libera associazione di alunni ed ex alunni, alcuni già diventati professionisti, della classe di tromba del corso ad indirizzo musicale nella scuola media “Riccardo Monterisi” di Bisceglie.

Diretto dal M° Salvatore Barile, il brass ensemble ha conquistato il primo premio della categoria E dedicato alle orchestre dell’undicesima edizione del concorso internazionale musicale “Città di Scandicci”, col punteggio di 97/100, che si è svolto dal 14 al 22 maggio.

L’evento, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini” di Scandicci e la Filarmonica “Vincenzo Bellini”, in collaborazione con l’Assessorato della Pubblica Istruzione del Comune di Scandicci, USR-Ufficio Scolastico Regionale Toscana e Regione Toscana, ha il fine di fornire agli studenti di musica delle scuole primarie, medie superiori di primo e secondo grado e giovani talenti, un’importante occasione di crescita dal punto di vista musicale e di repertorio attraverso il confronto con giovani musicisti appartenenti ad altre realtà.

Dalle colonne sonore di Ennio Morricone fino alle note di Libertango, di Astor Piazzola: questo il repertorio musicale eseguito dai giovani musicisti biscegliesi. Il brass ensemble “Il cenacolo” ha all’attivo concerti in rinomati contesti nazionali e internazionali, come la Sagrada Familia di Barcellona, il Talos Festival di Ruvo (edizioni 2015-2018) e il Napoli Cultural Classic (edizioni 2014-2019).