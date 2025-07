Il Borgo delle Meraviglie torna nel centro storico di Bisceglie: gli eventi del primo weekend

Da domani, sabato 12 luglio, torna, dopo il successo degli scorsi cinque anni, la nuova edizione del Borgo delle Meraviglie, l’iniziativa promossa da Associazione Borgo Antico, Confcommercio Bisceglie, Gal – Ponte Lama e Comune di Bisceglie che riapre portoni, cortili e locali del centro storico per dare spazio a botteghe artigianali e commerciali e a proposte artistico-culturali.

Dal 12 luglio al 31 agosto, ogni giorno, sarà dunque possibile passeggiare su via Cardinale Dell’Olio per riscoprire origini, tradizioni, colori, suoni e odori del passato. L’idea alla base del Borgo delle Meraviglie, infatti, è proprio quella di riportare attività commerciali, artigiane e artistiche nel centro storico, per far rivivere quella parte della città che in passato ha rappresentato un centro nevralgico di crescita e sviluppo socio-economico.

Primo appuntamento in calendario, sabato alle ore 18.30 in Piazza Duomo, è quello con le letture interattive gratuite per bambini curate da Lucrezia Mastrapasqua. Protagonista della serata sarà Il Gruffalò, l’amatissima creatura inventata da Julia Donaldson e Axel Scheffler, con cui vivere insieme tante avventure ricche di emozioni e sorprese, perfette per far sognare i più piccoli (e non solo!). Un’occasione speciale per avvicinare i bambini al mondo magico della lettura.

Domenica, sempre alle 18.30 in Piazza Duomo, i più piccoli potranno invece cimentarsi e divertirsi con il laboratorio “Modelliamo l’argilla” a cura de Il fiocco creativo di Stefania Dilorenzo. Un workshop durante il quale poter creare oggetti e forme manipolando l’argilla e dando libero sfogo alla propria creatività e alla propria immaginazione. L’evento è con prenotazione obbligatoria al 3462387194.