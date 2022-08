Il Borgo delle Meraviglie: stasera versi dialettali di Nicola Ambrosino

Domenica 21 agosto, alle ore 20.30 in Piazza Duomo, andrà in scena lo spettacolo Na zambáne despettause – (Una zanzara dispettosa) per una serata di poesie umoristico – dialettali in vernacolo biscegliese curata da Nicola Ambrosino.

L’evento chiude il fine settimana di appuntamenti dedicati all’arte, alla musica e al teatro organizzati nell’ambito del Borgo delle Meraviglie, l’iniziativa promossa da Associazione “Borgo Antico”, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie per rivitalizzare il centro storico attraverso l’apertura di numerosi locali precedentemente chiusi, affidati gratuitamente in gestione a tanti artigiani, artisti e commercianti fino al prossimo 15 settembre.

Lo spettacolo, tra ironia, umorismo e valorizzazione della tradizione dialettale biscegliese, vedrà anche la presenza di Franco Carriera, che affiancherà l’amico Nicola Ambrosino nella declamazione delle poesie. Il titolo scelto per l’evento riprende quello di un recente componimento poetico-dialettale dello stesso Ambrosino, che, in chiave metaforica, riflette sul tema della violenza e della guerra.

Sempre oggi, domenica 21 agosto, si svolgerà la consueta visita guidata gratuita del Borgo delle Meraviglie curata dalla dottoressa Irene Frisari, che questa volta sarà completamente dedicata alla Basilica Concattedrale di San Pietro. Appuntamento alle ore 19.30 davanti al Teatro Garibaldi. La visita terminerà in tempo utile per assistere alla serata in Piazza Duomo.