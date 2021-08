Il Borgo delle Meraviglie: eventi e visite guidate gratuite anche nella settimana di ferragosto

Anche nella settimana di ferragosto il Borgo delle Meraviglie, all’interno del centro storico di Bisceglie, continua a proporre ai propri visitatori un variegato programma di musica, arte e cultura, per vivere pienamente il fascino della città vecchia e per ammirare il Borgo Antico in una veste nuova e sorprendente.

Giovedì 12 agosto, alle ore 21.00 in Piazza Tre Santi, in programma una serata poetica tra lingua e dialetto per sorridere e per riflettere sul momento difficile che stiamo tutti vivendo da ormai un anno e mezzo. Nicola Ambrosino e Franco Carriera declameranno versi in vernacolo per raccontare questo apparentemente interminabile periodo di pandemia con ironia e sensibilità. Uno spettacolo inedito dal titolo emblematico: “Ne mettémme la masckèrene… ma non ère Carnevòle”.

Venerdì 13 agosto sarà invece il momento della musica. Sempre alle ore 21 in Piazza Tre Santi, si esibiranno il pianista Franco D’Elia e il tenore Giovanni De Bari, accompagnati da altri giovani musicisti, per una serata tra le “più belle aree d’Opera e di Operetta”. Un repertorio ricchissimo che spazierà da Una furtiva Lagrima a Reginella, passando per grandi classici indissolubilmente legati alla tradizione musicale italiana come Parlami d’amore Mariù, O surdato n’ammurato e O sole mio.

Per il giorno di ferragosto, domenica 15, la guida turistica ufficiale del Borgo delle Meraviglie, dott.ssa Irene Frisari, ha invece ideato uno speciale itinerario dedicato al Rinascimento, che condurrà i partecipanti alla scoperta dei principali avvenimenti che hanno coinvolto la città di Bisceglie tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’Età Moderna. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 3477714582.

Tutti i giorni della settimana, dalle ore 19 fino a sera, sarà visitabile il percorso di botteghe artigianali, boutique ed esposizioni d’arte del Borgo delle Meraviglie, partendo da via Cardinale Dell’Olio e terminando alla Porta di Mare, sul bellissimo porto turistico.

Il Borgo delle Meraviglie è una iniziativa organizzata da Gal – Ponte Lama, Confagricoltura Bisceglie, Confcommercio Bisceglie e Associazione Borgo Antico, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.