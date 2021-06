Borgo delle Meraviglie, avviso pubblico per organizzazione concerti e spettacoli nel centro storico



Confcommercio Bisceglie, Gal – Ponte Lama e Associazione Borgo Antico chiamano a raccolta musicisti, cantanti, attori e artisti biscegliesi per animare il Borgo Antico di Bisceglie con la loro creatività. Nell’ambito della manifestazione “Il Borgo delle Meraviglie”, che per il secondo anno consecutivo consentirà nei mesi di luglio e agosto la riapertura di decine di attività commerciali nel centro storico, sarà gratuitamente concesso l’utilizzo di alcune delle piazze più suggestive del Borgo Antico per lo svolgimento di concerti, spettacoli e altre forme di intrattenimento. Lo spirito dell’iniziativa è quello di coinvolgere attivamente i cittadini nell’ambizioso progetto di riqualificazione in senso turistico e culturale del centro storico biscegliese, uno dei più grandi e dei più affascinanti di Puglia.

L’Organizzazione, in accordo con l’Amministrazione Comunale, concederà, in uso temporaneo e a titolo gratuito, gli spazi di Piazza Tre Santi, Piazza Duomo e Largo Porta di Mare per l’organizzazione di manifestazioni musicali, teatrali e culturali. L’organizzazione degli spettacoli, preferibilmente, non dovrà comportare alcun costo a carico dell’organizzazione, oltre ai costi di Siae necessari per lo svolgimento dell’iniziativa.

Le date per l’organizzazione degli spettacoli saranno preventivamente concordate con l’organizzazione nei giorni di venerdì, sabato e domenica a partire dal 16 luglio 2021 fino al 22 agosto 2021. Il modulo per presentare domanda è già disponibile sul portale online di Gal – Ponte Lama. Le candidature e i relativi progetti devono essere esclusivamente presentati compilando il modulo e inviandolo all’indirizzo: info@borgodellemeraviglie.it o consegnandolo presso la sede di Confcommercio Bisceglie in Via Capitan Gentile, 13 entro le ore 18 del 03 luglio 2021.