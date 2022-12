Il Borgo del Natale, questa sera in Piazza Duomo il coro del IV Circolo “Don Pasquale Uva”

Dopo il successo dei cori del III Circolo “San Giovanni Bosco” e del I Circolo “De Amicis”, questa sera, giovedì 22 dicembre, appuntamento in Piazza Duomo con i bravissimi alunni del IV Circolo “Don Pasquale Uva”, che dalle ore 19.45 riempiranno il Borgo del Natale di Bisceglie di musica e allegria.

Come ogni sera, nel Borgo del Natale, illuminato dalle splendide luci d’artista, i visitatori troveranno il Grande Villaggio di Babbo Natale, con laboratori e letture per i più piccoli, e il Mercatino della Solidarietà, organizzato in collaborazione con Epass, Unitalsi, Suore di Villa Giulia, Aido, Con.te.sto, Ail e Associazione Diversamente Uguali.

Mancano ormai pochi giorni al 25 dicembre e Babbo Natale aspetta tutti i bambini che ancora non gli hanno fatto visita nella sua casetta di piazza Duomo, per leggere le loro lettere e scattarsi una foto ricordo insieme. Elfi, folletti e animali del bosco coinvolgeranno i piccoli visitatori in tante divertenti attività creative, truccandoli e preparandoli all’incontro più speciale dell’anno.

Le attività sono completamente gratuite, ma l’invito a tutti coloro che parteciperanno alle iniziative è quello di donare beni di prima necessità e alimenti non deperibili al punto di raccolta allestito in via Cardinale Dell’Olio.

L’iniziativa, organizzata da Associazione “Borgo Antico”, si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Bisceglie e la preziosa collaborazione di Confcommercio Bisceglie.